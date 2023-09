En una impactante declaración ante una comisión especial del Parlamento Francés, la exjugadora de tenis francesa Angélique Cauchy, de 36 años, reveló que fue víctima de abuso sexual más de 400 veces en un período de dos años a manos de su entrenador, Andrew Gueddes, de 55 años.



Gueddes ya fue condenado en 2021 a 18 años de prisión por denuncias de violación de menores de entre 12 y 17 años.

Los detalles surgieron durante la comparecencia de Cauchy ante la Asamblea Nacional (AN), la primera cámara del Parlamento francés. Su testimonio forma parte de una investigación que busca arrojar luz sobre una sistemática y perturbadora cultura de abuso en el mundo del tenis francés durante los años ochenta, en la que niñas y adolescentes eran víctimas de violencia sexual, agresiones y encubrimiento por parte de las autoridades deportivas.



Según informa el medio español ABC, inicialmente se percibió el caso de Gueddes como un "comportamiento aislado", pero las revelaciones de Cauchy apuntan a que los directivos del club de Sarcelles y muchos miembros de la Federación de Tenis de Francia estaban al tanto de los abusos, aunque optaron por ignorar el tema.



A pesar de que Gueddes había sido denunciado en múltiples ocasiones por violación, Cauchy decidió presentar su denuncia en la primavera pasada. En su testimonio, la exjugadora describió los horrores que vivió cuando tenía entre 12 y 14 años, mientras ocupaba el segundo puesto en el ranking de tenis junior y era víctima de los abusos de su entrenador, con la complicidad de las autoridades deportivas.



La violación y los abusos parece que están generalizados en el deporte



"Mi entrenador, Andrew Gueddes, me violó en más de 400 ocasiones durante dos años. Comenzó con el abuso verbal. Traté de defenderme y le supliqué que parara, repitiendo una y otra vez: 'No me toques, esto no está bien, yo no quiero'. Cínicamente, el entrenador respondía: 'No te preocupes, esto es algo común entre entrenadores y jóvenes chicas'", reveló Cauchy.



"Me convertí en poco menos que una esclava, en un estado de somnolencia constante. Cuando estábamos en La Baule, al norte de Francia, nuestras habitaciones estaban a solo diez metros de distancia. Él comenzó a meterse en mi cama y luego logró que fuera a su habitación. Viví una pesadilla que arruinó mi carrera. Pensé en suicidarme varias veces. Bromeando conmigo, incluso llegó a decir que tenía el sida, y viví durante diez o quince años con el miedo de estar infectada", denunció la extenista.



La Asamblea Nacional descubrió que una empleada de la administración del presidente del club donde Cauchy jugaba compartió la historia con el funcionario, quien respondió: "Bueno, quizás ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero en este caso, el entrenador nos trae títulos".



Se espera que la Comisión de Investigación publique los resultados de sus trabajos en diciembre, dejando en manos del gobierno de Emmanuel Macron la responsabilidad de tomar medidas tras las conclusiones del Parlamento.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación de Argentina, y contó con la revisión de la periodista y un editor.