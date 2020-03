¡Unidos! Nadal y Djokovic, juntos en la lucha contra el coronavirus

Rafael Nadal , leyenda del tenis y actual número 2 del mundo, envió un mensaje de ánimo a toda España frente a los "tiempos muy complicados para todos" por culpa de la "terrible pandemia" de coronavirus , al tiempo que agradeció el trabajo y el sacrificio del personal sanitario y de los cuerpos de seguridad. Asimismo, el líder del ranking, el serbio Novak Djokovic , publicó una foto junto con su familia, envió su "apoyo y oraciones" a sus seguidores en las redes sociales, expresó su esperanza de que las personas puedan utilizar este tiempo para "contemplar sus vidas y regenerarse", y pidió que la gente sea responsable y se aísle para tratar de no recargar los servicios públicos.

"Son tiempos muy complicados para todos, esta situación nos está sobrepasando y creo que todos lo estamos llevando de la mejor manera posible desde nuestras casas", comenzó diciendo Nadal, en un video difundido en sus redes sociales. España es uno de los países más golpeados por el coronavirus: ya suma más de 1700 muertos y 28.500 contagiados.

"Quería mandar un mensaje de agradecimiento a todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a todas las fuerzas policiales, todos los que hacen que nos sintamos un poco más seguros y están en primera línea de fuego y son los que tienen más riesgo de contagiarse. A día de hoy son nuestros héroes. Solo quiero mostrar mi admiración y agradecimiento", expresó el mejor deportista español de la historia, alojado en su casa de Porto Cristo, Mallorca.



Nadal, ganador de 19 trofeos de Grand Slam, lamentó las malas noticias que va dejando el brote de Covid-19. "Quiero mandar un mensaje de ánimo a todas las familias que están sufriendo, a los infectados y especialmente a todos los que han tenido amigos y familiares que han fallecido a causa del coronavirus, mandaros un mensaje de ánimo. Es difícil decir cualquier cosa en estos momentos tan complicados. Como todos, lo sentimos mucho y confiamos en que salgan adelante en estos momentos difíciles y que sea lo más pronto posible", afirmó Nadal, de 33 años.

Djokovic, de 32 años, también elogió a los "héroes de la salud" por abordar el virus de frente. "Rezo por la salud y la curación de ustedes", publicó Nole en Instagram, red social en la que aparece junto con su mujer Jelena Ristic y sus hijos Stefan y Tara haciendo tareas escolares. Además, lanzó un mensaje muy vinculado a lo espiritual: "Que Dios sane cualquier enfermedad que tenga física, mental o espiritual. Que él te de salud, energía y alegría hoy".



"Son tiempos muy desafiantes para todos. Estoy enviando apoyo y oraciones. Por favor, quédese en casa en cuarentena y ayude a las personas médicas de primera línea para asistir a todas las personas infectadas y necesitadas. No los sobrecarguemos en estos momentos críticos más de lo que ya son".

"Se trata de perspectiva. Vivimos en una vida moderna de ritmo rápido. Constantemente en camino. Rara vez nos detenemos y contemplamos nuestras vidas. Nos volvemos adictos a esta idea de que siempre necesitamos estar en otro lugar y hacer algo productivo. Mi objetivo es ser productivo y proactivo, pero en armonía con la paz y la comprensión de nuestra verdadera esencia. No podemos ser saludables si nuestro mundo no es saludable. Este es el momento para que todos nos unamos y nos unamos. Intentemos realmente pasar tiempo de calidad con nuestra familia en casa, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Tratemos de reír, amar y dedicar tiempo al trabajo interno. Ore, medite, coma sano, toque música, cante, baile, lea, escriba, haga ejercicio, duerma bien, entrene nuestros cerebros para tener buenos pensamientos. Esta es una gran oportunidad para hacerlo. Al estar en casa, no solo ayudaremos a frenar la propagación de este virus, sino que también nos daremos la oportunidad de abordar verdaderamente ciertas emociones y programas subconscientes que han sido suprimidos e ignorados", razonó el campeón de 17 Grand Slam, nacido en Serbia, país que hasta el momento tiene dos muertos y 188 infectados por el Covid-19.



LA NACIÓN

GDA