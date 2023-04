Tras clasificar el viernes a la final del Abierto de Miami, que terminó ganando, el ruso Daniil Medvedev dijo estar "feliz" por la decisión de Wimbledon de readmitir la participación de jugadores de Rusia y Bielorrusia mientras la checa Petra Kvitova lamentó la medida.

La alegría de Medvedev

Daniil Medvedev Foto: Cristobal Herrera-ulashkevich. Efe

"Estoy feliz de saberlo. Siempre he dicho que si puedo jugar Wimbledon, estaré muy contento de estar allí", declaró Medvedev tras batir al también ruso Karen Khachanov y clasificar a su primera final de este torneo Masters 1000 de la ATP.



Wimbledon "es un torneo que me encanta. Es el único Grand Slam en el que aún no he llegado a cuartos de final", recordó.



"Y no puedo decir que odie la hierba. Más bien me gusta. Así que tengo muchas ganas de hacerlo bien allí. Es un torneo hermoso y estoy feliz de tener la oportunidad de jugar este año".



El Grand Slam londinense, que se disputará del 3 al 16 de julio, fue en 2022 el único de los torneos grandes que prohibió la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las directivas del gobierno británico como protesta a la invasión de Ucrania. Otros campeonatos, incluidos Roland Garros y los Abiertos de Estados Unidos y Australia, optaron por aceptar su presencia en calidad de "neutrales", lo que permitirá este año el torneo inglés sobre hierba estableciendo algunas condiciones. Entre esos requisitos estará la prohibición de expresar apoyo a la invasión de Ucrania y el veto a jugadores que reciban financiación de los Estados ruso o bielorruso.

