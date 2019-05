La impresionante marca de Roger Federer

El suizo Roger Federer comenzó de forma arrolladora, pero luego tuvo que salvar dos bolas de partido para vencer al francés Gael Monfils, por 6-0, 4-6 y 7-6 (3) en dos horas, y colocarse en los cuartos de final del Masters de Madrid.

Federer llegó al triunfo 1.200 de su carrera, pero casi que se le embolata. Monfils llegó a dominar por 4-1 en el tercer set, y luego tuvo esas dos oportunidades al resto, pero el suizo jugó entonces al ataque, como si la pista Manolo Santana fuera de hierba en vez de tierra, y arrolló al francés en el desempate.



El partido comenzó mal para Monfils, que en el primer punto cometió una doble falta. Mal augurio para el galo que sucumbió en ese primer parcial, ganando únicamente nueve puntos, y perdiéndolo en tan solo 18 minutos.



El guión parecía escrito, con el suizo lanzado a los cuartos de final, pero el novio de la jugadora ucraniana Elina Svitolina no bajó los brazos, y en una gran reacción, apoyado por un formidable servicio, con el que llegó a alcanzar los 224 kilómetros por hora, se colocó con 4-1 en el segundo parcial que acabó ganando después por 6-4.



Las fuerzas del campeón de 20 grandes, que después de dos temporadas desechando la tierra batida de su calendario, regresaba a este territorio, parecían abandonarle y Monfils tomó la confianza suficiente para atacarle, y minar poco a poco su juego, y situarse con ese 4-1 que le hizo soñar con sus terceros cuartos de final en Madrid.



Pero Federer recordó que solo al ataque podría destrozar la ilusión del francés y se entregó a ello.



Niveló el parcial y luego salvó una bola de partido con segundo saque para conectar después una gran volea y deshacer la segunda oportunidad. Su revés cortado a la línea le hizo llegar a un desempate que dominó con autoridad.



"Con Gael nunca se puede saber, es un formidable rival. No recuerdo haber perdido un partido ganando el primer set por 6-0", dijo Federer a pie de pista, "perder el segundo me hirió y por eso estoy muy feliz de haber sacado el partido adelante".



Salvado el susto, Federer se enfrentará en cuartos con el austríaco Dominic Thiem, que antes venció al italiano Fabio Fognini, por 6-4, 7-5.



