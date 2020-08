Cabal y Farah, eliminados en su debut en en el Masters de Cincinnati

La pareja de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutaron este sábado en el Masters 1.000 de Cincinnati con derrota. Los británicos Jamie Murray y Neal Skupski los vencieron por 7-6(5), 7-6(3).

La tal nueva normalidad también se vio en el tenis. Tribunas solas, recogepelotas con tapabocas, los jugadores dejaban sus toallas en un punto específico e iban por ellas, no se las pasaban, constantes saludos con los marcos de las raquetas. El tenis cambió en sus formas por esta pandemia.



Ya en el juego, se vio la falta de competencia. El partido arrancó con los británicos sacando, en este caso Murray, pero con poco juego. Los puntos se ganaban con el saque o con las devoluciones largas. Esa falta de ritmo costaba y era un encuentro monótono.



Fue hasta el quinto game cuando se vio algo diferente. Cabal desde el fondo de la cancha comenzó a meter sus devoluciones y en ese momento a padecer los británicos, que empujaron para ir a cortarles el juego a los colombianos desde la red, pero Cabal sacó hasta un bellísimo sombrero. Cabal y Farah quebraron.



Pero esto sirvió de motivación para los británicos, que también comenzaron a soltarse, a tener mejor movimientos y no verse de palo. Murray estuvo preciso y les devolvió el quiebre a los colombianos.



El partido se mostró muy apretado, ambos tenían lo mismo. Tenían los mismos golpes ganadores y cometían los errores. Fue así hasta el tie-break, que terminó ganando la pareja británica por 7-6(5).



Para el segundo set, la manga comenzó a inclinarse rápidamente para los británicos, quienes llegaban con la motivación de ganar el primer set y con la falta de precisión y de movilidad de Farah.



Cabal tiró de experiencia y alentó en varias oportunidades a su compañero de equipo, que pudo levantarse y sacar mejores devoluciones para que la pareja colombiana igualara 3-3 y recuperara el quiebre antes de que se le fuera el partido.



El encuentro siguió siendo apretado y ambos equipos, sin mostrar un gran nivel, se ajustaron a sus estrategias y terminaron disputando un nuevo tie-break, que lo ganó la pareja británica por 7-6(3).



La próxima cita para los tenistas colombianos será el US Open, el segundo grand slam que se disputará este año y en el que defienden el título.



