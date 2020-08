Djokovic avanzó y Thiem se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

A una semana del inicio del Abierto de Estados Unidos, el número uno mundial, Novak Djokovic, debutó este lunes en el torneo de Cincinnati con una victoria en dos sets frente al lituano Ricardas Berankis.

El tenista serbio derrotó por 7-6 (7/2) y 6/4 a Berankis, número 72 de la ATP, en una hora y 41 minutos de juego sobre la cancha de Flushing Meadows en Nueva York, donde este año se juega excepcionalmente el torneo de Cincinnati como antesala del Abierto de Estados Unidos (31 de agosto-13 de septiembre).



Djokovic, que el domingo se retiró de la categoría de dobles por molestias en el cuello, tuvo que ser atendido en esa misma zona en el descanso tras ganar el primer set en el 'tie break'.



Tumbado en el suelo y sin camiseta, Djokovic recibió un tratamiento en el cuello por su preparador físico, con ambos portando mascarilla.



En el segundo set, el serbio pudo romper el servicio de Berankis con empate a 4-4 para sentenciar este partido de segunda ronda y avanzar a los octavos de final del torneo de Cincinnati.



Por su parte, el serbio Filip Krajinovic, 32 del mundo, derrotó en dos sets por 6-2 y 6-1 al austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie.



El partido, disputado en la pista 17 de Flushing Meadows, no tuvo más historia que ver a Krajinovic arrollar con su tenis a Thiem, en lo que fue el primer duelo entre ambos como profesionales.



Thiem, de 26 años, que llegaba como el gran favorito a disputar la final por la parte de abajo del cuadro ante Djokovic, no encontró nunca la manera de hacer su tenis y en apenas una hora y dos minutos Krajinovic tenía ya asegurado el pase a la tercera ronda.



Su rival, otro jugador sorpresa, el húngaro Marton Fucsovics, un veterano de 28 años, 84 del mundo, que ganó en tres sets por 7-5, 4-6 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov, decimocuarto cabeza de serie, y excampeón del torneo, en lo que fue el también el primer duelo entre ambos tenistas.



En este evento, que marca el regreso del circuito ATP tras cinco meses de parón por el coronavirus, no compiten ni Roger Federer, lesionado, ni Rafael Nadal, que renunció a viajar a Nueva York por los riesgos de la pandemia.



DEPORTES

Con AFP y Efe

