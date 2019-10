Mencionados por tenistas reaccionan a señalamientos

En vez de estar contando los días para el inicio del Grupo Mundial de la Copa Davis (desde el 18 de noviembre, en Madrid), la noticia bomba de la semana fue la escandalosa conversación de los jugadores capos del equipo en la que contaron cómo revirtieron la convocatoria del juvenil Nicolás Mejía, de 19 años, para imponer el llamado de Alejandro González, de 30, como quinta raqueta del grupo.

La manipulación de Santiago Giraldo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal quedó en evidencia con el audio de una teleconferencia, revelado por EL TIEMPO, en la que los tres jugadores le contaron a Mejía por qué forzaron el cambio de la convocatoria oficial, en contravía de la decisión del capitán (técnico), Pablo González.



Durante la charla, Giraldo y Farah justificaron parte de su comportamiento con señalamientos a terceros, especialmente a la anterior presidencia de la Federación Colombiana de Tenis, en cabeza de Gabriel Sánchez, quien estuvo 12 años en el cargo (de 2005 a 2017).



“En mis 29 participaciones pasaron dos presidentes; el pasado, no muy fácil (...)”, le dice Giraldo a Mejía en una parte de la charla, en la que le explicaba cómo han venido trabajando con el equipo de Copa Davis.



Minutos después, Farah corrobora esa molestia y asegura: “La federación en ese momento no es la de hoy en día, era una federación corrupta, una federación perdida. Cuando entra Santi (2006), Roberto, Colsanitas, se metió un poco más, se pudo hacer un cambio”.



El Roberto que menciona es Roberto Cocheteaux, el expresidente de Colsanitas ya fallecido. Es la empresa que, a través de su equipo, aún patrocina a los tenistas.



Consultado por EL TIEMPO, Sánchez se mostró sorprendido y aseguró que siempre tuvo un buen trato con los jugadores, escuchándolos siempre, y que trabajó siempre de la mano con ellos. “Tengo la conciencia tranquila. Estoy en capacidad de sentarme y confrontar. Me sorprende que digan esas cosas”, afirmó.

Giraldo y los cheques

Asombrado por la calificación de “corrupta” que Farah le dio a su administración, Sánchez reconfirmó la vieja injerencia que tienen los jugadores en las decisiones y reveló que Giraldo daba el aval para girar los cheques de los premios de la Copa Davis. “Él revisaba el informe de la auditoría. Se le entregaba, lo miraba, preguntaba y luego lo aprobaba, y ahí sí se giraban los cheques de los premios”, contó.



Durante la conversación con Mejía, Giraldo y Farah sostienen que ellos crearon una fórmula “equitativa” para la repartición de los premios de la Copa Davis, que para este año son de 600.000 dólares. Sánchez dio su versión: “Nosotros creamos un buen sistema: se hizo un esquema por puntos jugados y por puntos ganados. Se mantuvo por años, y luego los jugadores entraron a ajustar que se ganara dinero no solo por jugar, sino por participar”.



Otro de los mencionados es Miguel Tobón, quien fue capitán del equipo en el 2005. “A mí me sacó Miguel Tobón de una Copa Davis y puso a Michael Quintero, y eso le costó que nunca (más) en la vida fue capitán”, dijo Giraldo. Cabe recordar que, en el 2006, Tobón fue retirado del equipo y en su lugar se nombró a Felipe Berón, que era técnico del equipo Colsanitas.



Tobón le dijo a EL TIEMPO de manera contundente que son estos jugadores quitan y ponen a los capitanes del equipo de Copa Davis, que es la selección Colombia de tenis.

‘Autoridad, del capitán’



“Para mí, todo ha estado mal manejado. Los jugadores, obviamente, son lo más importantes en un equipo, pero el que tiene que tener la autoridad, la autonomía y el peso de las decisiones es el capitán, y eso es lo que no ha pasado”, dijo.



Y añadió: “El audio publicado es claro: lo que pasa es que para tener capitanes se debe tener autonomía y se debe haber jugado la Copa Davis. Para mí, así debe ser. Los jugadores no deben tomar la decisión de los capitanes ni tampoco tomar las decisiones de la federación”.



Finalmente, sobre la convocatoria de González en lugar de Mejía por la imposición de los jugadores, dijo: “Esa parte no la he compartido y se la hice saber a la federación. ¿Cómo hablan de procesos si se han saltado muchos procesos de muchos entrenadores que tienen más experiencia que el mismo capitán de hoy en día? Se han saltado eso”.



Pablo González, capitán del equipo, del que Giraldo dijo que “hizo una estupidez” y Cabal, “un papelón” al convocar a Mejía, no quiso dar declaraciones. Por su parte, el martes, antes de conocerse la charla, el presidente de la Federación de Tenis, David Samudio, dijo que sí se tomaron decisiones apresuradas y erradas en la convocatoria de Mejía.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4