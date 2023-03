La mítica extenista Martina Navratilova reveló la remisión de sus cánceres después de haber llegado a "temer por no llegar a la próxima Navidad" cuando recibió el doble diagnóstico.

La exnúmero uno mundial, ganadora de 18 títulos del Grand Slam durante su larga carrera, había anunciado en enero que le habían detectado un cáncer de garganta y un cáncer de mama.

Lo que viene

A sus 66 años, debe todavía someterse a un tratamiento preventivo de radioterapia, pero en una entrevista con Piers Morgan que debe ser difundida el martes en TalkTV transmitió la buena noticia. "Por lo que saben (los doctores), no tengo cáncer", declaró

Navratilova, en unas palabras recogidas en la prensa británica.

Facebook Twitter Linkedin

La tenista Martina Navratilova tiene cáncer. Foto: Instagram: @martinanavratilova

Navratilova explicó que el diagnóstico le había hecho temer lo peor. "Estaba completamente aterrada durante tres días, pensando que no llegaría a la próxima Navidad", admite en esa entrevista.



"La lista de cosas a hacer me vino a la cabeza, todo lo que quería hacer. Puede parece muy superficial, pero me llegué a preguntar qué coche de lujo tenía ganas de conducir si viviera un año", desveló.



Navratilova, que ya había sido tratada por un cáncer de mama en fase precoz en 2010, consultó con un médico tras notar la hipertrofia de un ganglio linfático en el cuello y pruebas médicas confirmaron un cáncer.

Facebook Twitter Linkedin

La tenista estadounidense Martina Navratilova contrajo matrimonio con la exmodelo rusa y la empresaria Julia Lemigova en 2014. Foto: 123rf

"Era la primera semana de diciembre, me decía que iba a ver esa Navidad, pero que quizás no la próxima", afirmó. Los médicos le explicaron que su cáncer de garganta era "extremadamente tratable" y que tenía "un 95%" de opciones de recuperarse completamente.



Navratilova, nacida en Checoslovaquia y nacionalizada estadounidense en 1981, marcó época en el tenis femenino. Ganó su primer título del Grand Slam en Wimbledon en 1979 y levantó ese trofeo en nueve ocasiones, lo que constituye un récord, teniendo en cuenta tanto la categoría masculina como la femenina.



Navratilova se retiró después de ganar el dobles mixto con el estadounidense Bob Ryan en el Abierto de Estados Unidos de 2006, poco antes de cumplir 50 años. Lejos de las pistas se ha convertido en una reconocida defensora de la causa LGTB. En 2014 contrajo matrimonio con Julia Lemigova.



AFP

Más noticias de deportes