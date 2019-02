Navratilova dice que las 'trans' no pueden competir contra mujeres

Martina Navratilova está en el medio de una gran controversia, justo en un tema que la toca muy de cerca. La extenista checa de 62 años lleva más de tres décadas luchando por los derechos de los homosexuales y por su visibilidad en el mundo del deporte, desde que en 1981 salió del armario en una entrevista en New York Daily News.

En aquel momento, la multicampeona hizo pública su bisexualidad y se convirtió en un ejemplo para muchos deportistas aspirantes en un momento en el que aún nadie se atrevía hacerlo. Desde 2014 está casada con la empresaria y exmodelo rusa Julia Lemigova, con quien inició una relación sentimental en 2009. Sin embargo, quedó en medio de la polémica después de afirmar que las atletas trans no deberían ser autorizadas a competir como mujeres.



Ganadora de 177 títulos (18 de Grand Slam) e histórica defensora tanto de la comunidad LGBTQ como de los derechos humanos, Navratilova ya había tuiteado en diciembre pasado que alguien "no se puede proclamar una mujer y así competir contra mujeres". Para agregar: "Sería como hacer trampas; alguien puede empezar a hormonarse, competir en su nuevo sexo, cosechar una fortuna en premios y gloria y luego revertir su decisión. Me parece genial que la gente haga transición sexual, pero no que compiten a nivel deportivo".



"Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no se ajustaría a ese estándar", añadió el tuit, que fue elogiado por sectores conservadores, pero criticado ante todo por Rachel McKinnon, campeona de ciclismo transgénero, aunque también médica.



"Los genitales son irrelevantes para el rendimiento deportivo. Totalmente irrelevante. La diferencia entre una mujer trans (especialmente en los bloqueadores de testosterona) con un pene... y una mujer trans sin un pene no es nada. Por lo tanto, centrarse en los genitales es transfóbico", le había cuestionado McKinnon a Navratilova.

LA NACIÓN

GDA

Buenos Aires