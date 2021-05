Osorio da parte de victoria, tras su éxito en el Roland Garros

a raqueta colombiana María Camila Osorio logró clasificar al cuadro principal de Roland Garros por primera ve en su carrera deportiva.

Osorio consiguió ese objetivo este jueves, tras vencer a la rumana Monica Nicolescu, 6-3, 4-3 y retiro de su rival, en enfrentamiento que duró una hora y 16 minutos.



El momento. Me encuentro muy feliz por lo que he logrado, He jugado tres partidos, frente a rivales duras.



El sueño. Significa mucho porque desde que era pequeña siempre quise jugar un 'grand slam'. Estoy emocionada por lo que viene ahra.



Su año. Espero que no sea el primero. Todo lo que he vivido este año es un sueño. Vienen partidos aún más duros.



El cuadro principal. Con la que me toque, pues espero dar lo mejor, dar lo mejor de mi tenis para ir hasta donde me toque.



Deportes