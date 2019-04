Mariana Duque anunció oficialmente su retiro del tenis 

La bogotana, Mariana Duque recordará este jueves por siempre. La tenista colombiana que a lo largo de su carrera consiguió 21 torneos internacionales, fue subcampeona de 13 más, disputó torneos de Grand Slam como el Roland Garros y el US Open, confirmó se retira de la actividad competitiva.

Tras varias lesiones en su carrera, y a sus 29 años de edad, la tenista aseguró: "Hoy, en este segundo hogar que para mí es Colsanitas, le digo adiós a este deporte que me dio tanto y con el que pude cumplir muchos sueños de mi vida”.



Mariana, que fue número 66 del mundo en el escalafón mundial profesional, número 2 de Suramérica en las Categorías 12 y 14 años, y que también fue la tenista suramericana mejor ubicada en la clasificación mundial profesional en las temporadas 2013, 2014 y 2015, dio oficialmente por cerrada esta etapa de su vida en la que, como profesional, consiguió representar a Colombia en Fed Cup, así como llevar la bandera colombiana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.



"Hoy, en este segundo hogar que para mí es Colsanitas, le digo adiós a este deporte que me dio tanto y con el que pude cumplir muchos sueños de mi vida", señaló Mariana en rueda de prensa en la que estuvo acompañada del entrenador Alejandro Pedraza, con quien trabajó desde los 12 años, del Presidente de Colsanitas, Ignacio Correa.



“Estos 14 años como tenista profesional han sido de mucho sacrificio, pero también con increíbles alegrías. Pude representar a Colombia durante más de 10 años en Fed Cup, jugar en los torneos más importantes del mundo, competir en unos Juegos Olímpicos… Todo ha sido un sueño cumplido”, agregó la bogotana.



Mariana le dice oficialmente adiós al tenis con un listado de logros que incluye un título en torneos WTA, el obtenido en la Copa Colsanitas WTA 2010, en Bogotá, el subtítulo del WTA de 250 mil dólares de Nüremberg, Alemania, 2016; la Medalla de Oro Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015, el subtítulo del Roland Garros Juvenil 2007, el título de la Parada Mundial Juvenil de Barranquilla 2007 y logró avances a tercera ronda de Roland Garros Profesional 2017, así como de US Open Profesional 2015, entre otros.



Por su parte, Ignacio Correa, Presidente de Colsanitas, empresa que apoyó a la bogotana desde los 12 años en su inicio competitivo y durante toda su carrera profesional, destacó las virtudes profesionales y personales de la colombiana. “Hubiéramos querido que este momento llegara mucho más adelante porque Mariana ha sido una de esas figuras emblemáticas del Equipo Colsanitas”, señaló.



“Hoy queremos agradecerte por haber sido ejemplo de profesionalismo y modelo a seguir para las nuevas generaciones. Por tu disciplina, tu persistencia y ese amor por tu deporte, que aún hoy, en el día de tu retiro, te tiene entre las 150 mejores jugadoras de la clasificación mundial profesional”, señaló Correa. Pero más allá de todo lo deportivo, hoy desde tu casa, desde Colsanitas, queremos agradecerte por tu amistad, por el afecto y por las permanentes sonrisas que nos brindaste y que nos brindas a todos para hacernos la vida más alegre”.



“La vida nos plantea diferentes etapas y estás asumiendo una de ellas. Nos gustaría que esta decisión de despedirte del tenis no llegara tan pronto, pero a la vez nos alegra saber que estás dándole espacio a tu felicidad personal después de tanto esfuerzo por darle prioridad, con grandes frutos, a una carrera llena de logros”, concluyó.



La colombiana comienza ahora una etapa de retos personales, con proyectos profesionales que asumirá fuera del país.



A continuación, las palabras de Mariana Duque:



“Mi historia en este deporte que amo empezó a los 7 años, cuando dije que quería ser tenista. Primero en mi club, luego empezaron los torneos nacionales, después las Giras Cosat, hasta que a los 15 jugué mi primer torneo profesional, algo que siempre fue el sueño de mi vida.



Todas estas cosas nunca las hubiera logrado sin el apoyo gigante de muchas personas que estuvieron a mi alrededor a lo largo de mi carrera y a quienes hoy quiero dar gracias:



A toda mi familia, que, cuando me decidí por una vida completamente diferente a la de ellos, nunca dudó en apoyarme hasta el día que tomé esta decisión.



A Colsanitas, por el apoyo incondicional estos 18 años, por la paciencia y por darme siempre lo mejor. Sin ustedes, definitivamente no hubiera logrado todas estas cosas. Se han convertido en mi segunda familia.



A todos los entrenadores que tuve durante mi carrera, en especial a los de Colsanitas. Pero en forma aún más especial a Alejandro Pedraza, que fue con quien más compartí. Muchos años juntos. Momentos increíbles, pero otros difíciles, en los cuales fuiste el más positivo e incondicional. Por eso te agradezco por ayudarme a vivir los mejores momentos de mi carrera, por vivir un sueño los dos y por ser la mejor persona que pude conocer a lo largo de mi vida.



Hoy en este segundo hogar que para mí es Colsanitas le digo adiós a este deporte que me dio tanto y con el que pude cumplir muchos sueños de mi vida.



Ahora viene una etapa diferente en la que me quedan más sueños por cumplir.