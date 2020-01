María Camila Osorio, tras el sueño en el Abierto de Australia 

Este martes está viajando hacia Melbourne, Australia, la tenista cucuteña María Camila Osorio, integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, para comenzar su temporada 2020 en la ronda de clasificación (qualy) del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada que se disputará en el complejo deportivo de Melbourne Park, del 20 de enero al 2 de febrero de 2020.

María Camila, quien adelantó su pretemporada en Cúcuta, bajo las órdenes de su entrenador, Ricardo Sánchez, se desplazó a territorio australiano con la expectativa de lograr uno de los 16 cupos que entregará la qualy para el cuadro principal.



“Esta pretemporada ha sido bastante fuerte. Nunca había tenido la oportunidad de hacer una con tanta anticipación y creo que esta exigencia fue muy importante, hice lo mejor que pude y estoy segura que será clave para la temporada que está a punto de empezar”, comentó la raqueta de 18 años antes de su viaje a Oceanía.



El 2020 será la primera temporada como profesional para Osorio Serrano, quien empezó su transición a esta categoría el año pasado, cuando logró los títulos de los dos torneos W25 de Guayaquil, en agosto; fue finalista de los W15 de Irapuato y Cancún (México), y semifinalista del W25 de Plantation (Estados Unidos), y de los W60 de Charleston (Estados Unidos) y de Asunción (Paraguay). Así mismo logró su mejor posición en el ranking mundial profesional de la WTA, al ubicarse en la casilla 184, en noviembre pasado.



“Este año inicio del todo mi etapa profesional. El nivel es mucho más alto, la exigencia es mucho mayor y así mismo los retos son más grandes. Estoy consciente que debo ir paso a paso, que todos los procesos son diferentes, pero igual voy a Australia con mucha ilusión, he trabajado muy bien, he mejorado pequeños detalles en mi juego que estoy segura harán la diferencia. Estoy muy motivada para lo que será este año que está por comenzar”, agregó María Camila.



La cucuteña será una de las 128 tenistas que jugarán la qualy del Abierto de Australia a partir del próximo martes 14 de enero, con el objetivo de alcanzar uno de los 16 cupos que se entregarán para el cuadro principal del primer Grand Slam del año.



“Es un sueño para mí jugar un Grand Slam como profesional y lograrlo en mi primer año es algo maravilloso. Voy a tratar de aprovecharlo al máximo, disfrutar cada segundo que tenga en la cancha y tratar de cumplir otro sueño, que sería jugar el cuadro principal de este torneo”, puntualizó la tenista integrante del programa Talentos Deportivos Postobón.



Cabe recordar que la última vez que la cucuteña participó de un Grand Slam (en la categoría juvenil), se quedó con el título del US Open, disputado en septiembre de 2019, resultado que se convirtió en el más importante del tenis colombiano en la historia, en esta categoría, y que le permitió alcanzar el primer lugar del ranking mundial juvenil de la ITF.



DEPORTES

Con información de prensa del Programa Talentos Deportivos Postobón