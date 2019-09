¡María Camila Osorio, campeona del US Open Junior!

La tenista colombiana María Camila Osorio derrotó este domingo por 6-1, 6-0 a la estadounidense Alexandra Yepifanova y se proclamó como campeona del US Open Junior, en una semana en la que ya Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron en la modalidad de dobles.

La primera manga comenzó con una Camila Osorio dominante. Sus potentes saques le hacían daño a Alexandra Yepifanova, quien no podía devolverle con facilidad a su rival y veía cómo la cucuteña le mantuvo su saque y le quebró apenas en el segundo juego de la manga.



Con la ventaja, Osorio no pudo mantenerle el quiebre y la estadounidense le devolvió el quiebre, aprovechando las fragilidades que mostró la colombiana con su revés a dos manos, con el que dejó muchas bolas para fácil resolución de Yepifanova.

Pero María Camila no quería que el set se le fuera y el título lo tenía entre ceja y ceja. Comenzó a volear con mucha precisión moviendo a Yepifanova de un lado al otro, estaba totalmente descontrolada y la colombiana aprovechó su derecha para resolver con mucha precisión puntos bien angulados. Al final fue un estupendo 6-1 apara Osorio.



El segundo set fue una muestra de lo mismo que ocurrió en el primer capítulo. Yepifanova no encontraba los caminos y Osorio seguía dominando sobre la pista y rápidamente le volvió a quebrar, pese a que cometía algunos errores no forzados.



El partido estaba servido para el triunfo de Camila Osorio y así lo confirmó la colombiana, quien solo le dio un rápido trámite para llevarse el título al ganar 6-1, 6-0.



Osorio cerró así su ciclo como juvenil, categoría en la que el año pasado consiguió la medalla de plata en dobles mixtos y medalla de bronce en individuales en los Juegos Olímpicos de la Juventud; la semifinal de individuales de US Open Junior, el título de campeona en individuales y dobles de la Parada Mundial Juvenil de Sao Paulo, el título de campeona del Banana Bowl, y los títulos de las Paradas Mundiales Juveniles de Barranquilla y Costa Rica.



