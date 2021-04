‘Trato de usar todo lo que tengo’: Osorio 

La raqueta número uno del país derrotó en un duro juego a la suiza Stefanie Voegele, 127 en el mundo, con parciales de 6-3 y 7-5.



Tal vez pueda interesarle: (¡Gigante! María Camila Osorio supera ronda en la Copa Colsanitas)

Siempre tranquila. Estoy disfrutando de momento, de lo que estoy viviendo. No me estoy afanando en situaciones complicadas porque sé que se van a vivir durante cada bola, pero sé que la que esté más tranquila va a terminar ganando. Acá se juega más de cabeza que el mismo tenis, se van a escapar algunas bolas. Esto es altura, esto es Bogotá.



Cambio en su juego. Trato de usar todas las variantes que tengo, voy usando lo que siento que tengo que usar. A veces funciona, otras veces no. Tengo que estar atenta y ver con qué estoy ganando el partido. En el primer set estuve ahí y tuve buenos puntos, en el segundo me quebraron mucho y yo también quebré. Fue un ser bastante extraño, lo importante es ganar y así lo hice.



Mentalidad superior. Creo en mi tenis, pero a la vez trato de no creerme. Cuando entró a la cancha pienso en eso gane o pierda el punto. Cada pelota es importante y en cualquier momento la otra puede también soltarse. Si no estás fuerte de cabeza se pueden ir los partidos.



Su conexión con el público. He visto el apoyo de toda la gente por redes, también las personas que pueden entrar y han venido a acompañarme. Ha sido impresionante el apoyo de todo el mundo, me he sentido muy respaldada y eso es muy importante. Sentir toda esa energía bonita que te mandan es clave. Ha sido una semana de las más especiales, jugar aquí es especial.



Deportes