'Tuve fuerte la cabeza, eso me hizo sacar el partido adelante': Osorio

María Camila Osorio es la única representante nacional en la Copa Colsanitas que se juega en el Country Club de Bogotá. La nortesantandereana avanzó a cuartos de final después de derrotar a la checa Tereza Martincova por parciales de 6-3 y 6-3.



Manejar el ritmo del partido: Traté de concentrarme, de jugar bola a bola. Yo sabía que ella quería acelerar el ritmo del partido y yo quería hacer todo lo contrario, eso la sacó un poco a ella. He querido ser muy paciente y esperando mi oportunidad.



Su madurez: He entrenado mucho más de lo que he entrenado en mi vida. Al final es fruto del trabajo, de los partidos. Eso me ha ayudado a soltarme. El partido del Australian Open me costó, pero, de alguna forma me ayudó a decidir, tratar de tomar cada oportunidad. Me siento con más seguridad y sé que puedo estar ahí.



La localía: La primera semana me costó. Cuando llegué no me gustaba, no estaba disfrutando los entrenamientos pensando en el torneo. Es una oportunidad única, trato de aprovecharla. Estoy en casa, disfruto jugar acá, me divierto, viene mi familia, amo estar con ellos y que me acompañen.



Su rival en cuartos: Nunca la he visto jugar. sé que le ganó a Zheng Saisai, pero no vi el partido, no sé cómo juega. Me voy a enfocar en mi tenis y proponer mi juego. Vamos a tratar de plantear el partido y ver por dónde hay que jugar.



