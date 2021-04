María Camila Osorio abre su participación en la Copa Colsanitas

La máxima esperanza de Colombia en la Copa Colsanitas, María Camila Osorio, jugará su primer partido de esta edición este martes enfrentando a la estadounidense, Sachia Vickery, con quien no registra enfrentamientos previos.

Tras su participación en el WTA de Monterrey, un par de semanas atrás, aterrizó en la capital de la República con el firme objetivo de preparar de la mejor forma su tercera participación en el cuadro principal de la Copa Colsanitas.



“Estaba la opción de ir a Miami, pero no alcancé a entrar, así que decidimos venir de una vez a Bogotá”, explicó la cucuteña de 19 años, quien fue la primera protagonista en arribar a suelo bogotano.



“Espero sacarle provecho, pues tengo más tiempo de antelación para adaptarme a la altura, que siempre es difícil”, agregó.



A medida que transcurren los años, la expectativa sobre su desempeño en el circuito WTA, y especialmente en Bogotá, va en aumento, al igual que podría generarle presión.



“Procuro no pensar en las expectativas de los demás, prefiero enfocarme en mí y en lo que sé que puedo dar. Todos los días me preparo para ser la mejor.



La Copa Colsanitas representa mucho para mí y por supuesto hace parte de mis metas”.



Y agregó: “Ya tengo más experiencia, tengo más partidos encima, así que me siento más tranquila de la cabeza. Usualmente llegaba ansiosa a este torneo, pero este año me siento más relajada, porque sé que vengo a hacer lo que hago todos los días… jugar y competir. Esperemos que se den las cosas”.



Osorio afrontará el desafío de la Copa Colsanitas tras haber sumado una valiosa experiencia en Monterrey, donde sumó dos victorias ante rivales que estaba por encima suyo en el ranking y ante las que demostró mayor solidez con el servicio.



“De Monterrey valoro que me solté y disfruté en la cancha. Debería ser lo normal, porque todos los días trabajo en lo mismo, pero, a veces, cuando uno entra a la cancha se tensiona. Sin embargo, proveché la oportunidad de jugar ese torneo, lo tomé con tranquilidad y dejé a un lado la presión de los resultados”.



De esta manera, María Camila Osorio, quien este lunes alcanzó su mejor ranking WTA (180°), cuenta las horas para su primera presentación en casa, y porque no, superar los cuartos de final de 2019.



La otra colombiana en acción será Jessica Plazas, que se medirá con la española Lara Arruabarrena. Emiliana Arango cayó en primera ronda con la china Yafan Wang, con parciales 6-4, 5-7, 7-5.



La otra china y favorita, Zheng Saisai, venció en su primer juego a Usea Arconada, con marcadores 6-3, 6-1.



Deportes