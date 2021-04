María Camila Osorio se despidió de Charleston

María Camila Osorio perdió la semifinal del WTA 250 de Charleston, Estados Unidos, en el partido contra la australiana Astra Sharma, con parciales 7-6(5), 6-1.

Osorio venía de superar en la ronda anterior por la vía de walkover, después de que la danesa Clara Tauson, su rival, se retirara por lesión en su rodilla izquierda, y cuando el primer set lo había ganado 6-4 e iba arriba 1-0 en el segundo.



No tuvo un buen día Osorio. El primer set fue reñido, se fue a tie break y ella tuvo varias opciones de ganarlo, pero cayó al final, algo que la perjudicó, porque no pudo levantarse.



Ya en la segunda manga el tema se complicó. Osorio no supo descifrar el tenis de su rival, que se la llevó por delante, dejando el partido a favor de la australiana.



La raqueta colombiana venció 2-6, 7-6 (2) Y 7-6 (1) en octavos de final a la estadounidense Christina McHale, 91 en el escalafón mundial.



Y en primera ronda derrotó a la polaca Magda Linette, 51 en el mundo y segunda siembra del torneo, por 6-3, 4-6 y 7-5.



La cucuteña logró el título de la Copa Colsanitas y llegó hasta semifinales en Charleston, torneo que el que arrancó en la casilla 135 del escalafón.







