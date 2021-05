'Hay  1.000 que quieren estar donde yo estoy': María Camila Osorio

María Camila Osorio amanece este lunes en el puesto 98 del escalafón mundial de tenis femenino y es la segunda mejor latinoamericana en el circuito profesional. La adelanta la argentina Nadia Podoroska (42).

La cucuteña, de 19 años, es la quinta colombiana que ingresa al ‘top’ 100 del mundo y enfrentará, este martes, a la serbia Olga Danilovic (157 del mundo) en la eliminatoria de Roland Garros. EL TIEMPO habló con Osorio,



¿Qué tiene que mejorar para Roland Garros ?

No he podido tomarme el tiempo de decir: “me voy a enfocar en esto”, porque tengo el torneo que se viene, Apenas el sábado jugué la semifinal en Serbia. Cuando termine la gira, trabajaré con mi técnico en absolutamente todo, pues los torneos en que participo cada vez van a ser más grandes, pues va a ser más fuerte la preparación.

Este año, Leylah Fernández (18 años), Clara Tauson (18) y usted (19) ganaron torneos WTA.

María Camila Osorio. Foto: Srdjan Stevanovic/Serbia Ladies Open



¿Se siente parte de una nueva generación?

Sé que tengo que afrontarlo de la mejor manera, no puedo echarme a dormir porque gané un título, porque me está yendo bien. Yo sé que ahora lo que viene es más complicado, más duro. Soy consciente de que tengo que trabajar mucho más, estar mucho más juiciosa. Hacerme cargo de todo lo que yo pueda controlar. Los años pasan y algún día van a ser otras niñas que van a seguir subiendo y avanzando. Así como hay 97 delante mío, hay otras 1.000 que quieren estar donde yo estoy. Lo que quiero es aprovechar mi cuarto de hora.



Su primer año como profesional (2020) fue el de la pandemia. ¿Qué valor tienen los resultados de hoy?

Gané el US Open junior en 2019 y después, en mi primer año como profesional, siempre quedaba en las primeras rondas. Vino la pandemia. Luego empezamos a competir y fui soltando poco a poco, mejorando cosas de a poquitos. Pero no me sentía del todo bien: fueron tres meses sin jugar, sin competir. Yo no sabía cómo iba a llegar después del parón. Afortunadamente Dios dispuso todo y llegó el Abierto de Bogotá, que gané: no lo podía creer. Lo mismo en Charleston, me dieron ingreso por ganar Bogotá y todo fue fluyendo. Mi confianza fue creciendo muchísimo. Dije: estoy jugando con estas chicas, que son excelentes y yo también juego y les estoy ganando. Creí que podía lograrlo.

Todos los procesos son diferentes y no sabemos si el día de mañana saldrá uno o una excelente sin jugar juveniles. FACEBOOK

TWITTER





¿Qué pasa con el tenis individual en Colombia, el masculino y el femenino...?

Cada quien tiene su proceso y va de acuerdo con su momento. Por ejemplo, Daniel Galán no jugó juniors, entró directo al profesional y empezó a ganar torneos. Todos los procesos son diferentes y no sabemos si el día de mañana saldrá uno o una excelente sin jugar juveniles. Ha sido difícil que surjan jugadores por el tema de patrocinios, las ayudas y el apoyo. En Colombia no hay mucho apoyo. Gracias a Dios, yo cuento, como otros, con el apoyo de Colsanitas, que siempre ha estado ligada al tenis. No muchos tienen eso. Tú lo haces bien en Colombia, pero no tienes la oportunidad de salir a otros países, de competir en Suramérica o ir a Estados Unidos. Es complicado, ahí ya se empiezan a frustrar los niños. Creo que sí hay muchos niños que van bien; por ejemplo, Alejandro Arcila: él lo viene haciendo muy bien y tiene 14 años. No sé qué vaya a pasar con él, pero va por muy buen camino. Esperemos que les vaya muy bien. Yo estoy muy pendiente y lo sigo a todos porque deseo que el tenis colombiano siga creciendo.



¿Quién es su referente y contra quién le gustaría enfrentarse?

Siempre he admirado a Roger Federer. El tenis femenino me gusta, pero no lo sigo tanto. Puedo ver todo el día partidos de Roger: siempre ha sido mi ejemplo y me inspira. Ahora quiero jugar con la que toque, cualquiera sería emocionante de enfrentar. Medir cómo estoy y ver cómo está el nivel.



DEPORTES

Colombianas en el 'top' 100

-Isabel Fernández: noviembre de 1975

-Fabiola Zuluaga: septiembre de 1998

​-Catalina Castaño: mayo de 2004

-Mariana Duque: Septiembre de 2008

-Camila Osorio: mayo de 2021​

