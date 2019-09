‘Ganar el US Open junior no me lo esperaba, pero ahora voy por más’

La tenista María Camila Osorio, campeona del US Open en la categoría Junior, dialogó este martes con EL TIEMPO sobre su enorme conquista, su alegría y de los retos que tendrá, ahora, como jugadora profesional.



"Todavía no me lo creo, iba a Nueva York por algo grande, pero la verdad no me lo esperaba. Estoy muy feliz, muy contenta y vuelvo y lo repito, todo esto es por ustedes, por Colombia", dijo María Camila en las instalaciones de EL TIEMPO.

La deportista, de 18 años, afirmó que espera "seguir dejando en lo más alto" el nombre del país y agradeció por la bienvenida que recibió en en el aeropuerto El Dorado, la noche del lunes.



"Creo que ha sido una bendición, un recibimiento muy hermoso toda la gente acá esperándome, y llena de emoción y lista para el siguiente reto. No me imagino ahora el recibimiento que me harán en Cúcuta", apuntó la tenista que esta tarde arribará a su ciudad natal.



La campeona, de 17 años, se convirtió en la primera colombiana en ganar un torneo de Gran Slam en la categoría de individuales del US Open Junior.



ELTIEMPO.COM