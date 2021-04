'Ahora, quiero entrar a las 100 mejores del mundo': Osorio

María Camila Osorio sabe que la Copa Colsánitas es el torneo de la casa, en la que se siente como la anfitriona y por obvias razones quiere ganar, pero también entiende que no será fácil, pues hay varios factores que la llevan a pensar así, pero este domingo celebró el título, tras derrotar a la eslovena Tatiana Zidanšek, 93 del mundo, con parciales 7-5, 6-3, 6-4.

Por ningún motivo bajará los brazos. Muy segura, advierte que peleará punto por punto. No se pone meta, con tranquilidad, quiere seguir su camino, pelear bola a bola y esforzarse al máximo.



No está en su forma ideal, llegó a Bogotá hace varios días para tratar de vencer al primer rival que tendrá ella y las demás jugadoras de la Copa: la altura.



Osorio era la principal raqueta colombiana en el cuadro principal al lado de Emiliana Arango.



La cucuteña, campeona del US Open juvenil en el 2019 y de un bronce en individual y una plata en dobles en los Olímpicos de la Juventud, cree que si Fabiola Zuluaga llegó lejos al ser 16 en el escalafón en el 2005 y jugó la semifinal en el Abierto de Australia

contra Justine Henin.



Dice que quiere saber en qué condiciones está, no se comprometió con un resultado y resaltó que una de sus metas es obtener, algún día, la victoria en este certamen. EL TIEMPO habló con ella.

La tenista colombiana María Camila Osorio durante la premiación del US Open de Tenis. Foto: Garrett Ellwood / USTA

¿Cómo se ha preparado para jugar en la altura?

Llevo varios días entrenando en Bogotá con el fin de preparar el torneo. Es difícil, pero las condiciones son para todas. Hay que correr mucho más y el aire falta, así que he tomado en serio esta Copa.



¿Qué cambia?

La mayoría de torneos son a nivel del mal, es diferente y no muchas jugadores vienen porque el juego cambia. Yo trato de aprovechar este certamen, estoy en casa, con mi gente y es lo mejor. Varias veces he jugado en Bogotá y me gusta.

No tengo que afanarme, no meterme tanta presión, ir con calma. Acá no se gana el punto en una o dos bolas FACEBOOK

La bola corre más…

Me siento bien físicamente para jugar en Bogotá. No se juega igual, hay que meter la mayoría de bolas posibles, correr de lado a lado, ya en la tercera pelota uno se ve pegado porque falta el aire. Eso es lo que he hecho, preparándome para este tema.



¿Cuál será la clave para avanzar?

Tener paciencia, dentro y fuera de la cancha. Divertirme, el tenis es un juego para mí. No tengo que afanarme, no meterme tanta presión, ir con calma. Acá no se gana el punto en una o dos bolas.



¿Tiene un objetivo?

El sueño será ganar este torneo. Iré partido a partido, tratando de no pensar mucho en lo que viene. No me quiero meter presión, debo jugar punto a punto y ver qué pasa. Simplemente, voy partido a partido.



¿En qué momento está el pico de rendimiento?

Estoy regresando. Estuve cerca de clasificar a Australia, fui a Monterrey y me he sentido cada vez mejor, pero la suspensión de todo por la pandemia nos ha afectado. Fue un poco raro cuando arranqué, pero ya estoy con ritmo, pero no sé en qué momento estoy.



¿Cuál es su objetivo de la temporada?

Poder entrar a las 100 mejores y jugar el cuadro principal de los grand slams.



¿Cómo le va en la cancha de arcilla?

Comencé a jugar el tenis en esta superficie, en juveniles y me fue bien. Me siento cómoda. Claro, me gustan ambas superficies.



¿Es un reto superar lo que hizo Fabiola Zuluaga en su paso por el tenis?

El reto está en superarse uno primero. Mi meta es ser mejor yo. Trabajo todos los días con el espejo, miro lo que tengo que mejorar y en eso trabajo. A Fabiola la veo como un ejemplo. Si ella llegó ahí, yo lo puedo lograr también.



¿Habla con ella?

Sí, estuvimos hace unos días, me acompañó en los entrenamientos. Somos diferentes, tenemos temperamentos distintos. Me gusta ir rápido y ella era tranquila. Me da consejos, que me tome tiempo, que respire.

¿Qué puede aprovechar de Zuluaga?

La intensidad la tengo siempre alta para no bajar el nivel, pero en momentos claves hay que tener la cabeza fría. Ya he estado mejor, los partidos me lo dicen. Ella me dice que tengo que ser muy tranquila.



¿Cuál ‘grand slam’ es el que más le llama la atención?

Me gustan todos, jugarlos sería lo ideal, pero me gusta Wimbledon, tal vez como por el glamour, la ciudad, es el más hermoso de todos. Es distinto.



¿Y los Olímpicos?

Haber ganado en los Olímpicos juveniles me sirvió para querer jugar en los de mayores, representar al país. Esas medallas me dan orgullo, es que uno se pone la camiseta y representa a todo un país.



¿Por qué los altibajos en el tenis femenino?

El nivel es alto, está muy parejo. Así como una de las 10 mejores juega con una que está de 200 y puede perder. Las jóvenes toman el mando, suben en el escalafón y se toman confianza. Las que vienen detrás les pierden el respeto a las grandes y por eso se ven los resultados que a veces sorprenden.



¿Y cómo está el tenis de damas en el país?

Hay varias niñas que están en buen nivel. Mariana Manyoma ganó el Suramericano y está dentro de las mejores. Emiliana Arango va bien, ha sido difícil por el tema de los torneos, pero van bien, están en el proceso.



¿Cómo la ha perjudicado la pandemia?

Este año se puede seguir viendo eso. Es para todos, pero no jugamos mucho en Latinoamérica. Duramos unos meses en que no había nada, que no podíamos jugar y en otras partes del mundo sí, y eso hace mella en el rendimiento. Solo espero que eso se supere para mejorar.

María Camila Osorio y Nicolás Mejía, tenistas colombianos. Foto: COC / CEET



