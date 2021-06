María Camila Osorio sigue imparable en Wimbledon

La raqueta cucuteña María Camila Osorio superó este jueves la segunda ronda del cuadro clasificatorio del torneo de Wimbledon, tras derrotar a la húngara Panna Udvardy, con parciales 6-4, 3-6, 6-2.

Osorio sigue con paso firme en busca de su clasificación al cuadro principal de este torneo, el tercer grand slam del año.



Le puede interesar: (Oiga los audios del VAR sobre la polémica jugada de gol de Brasil)



Esta vez, Osorio logró la victoria con el 58 por ciento de los puntos ganados en el segundo servicio, obtuvo 15 partidos ganados y 85 puntos conseguidos.



La raqueta colombiana venía de vencer en su primera partido 6-4, 3-6, 6-4 a la taiwanesa En-Shuo Liang.



“Me estaba desesperando un poco porque no me sentía bien en la parte de la devolución. Solté un poco más y me beneficiaron los golpes más profundos”, dijo Osorio.



María Camila Osorio se enfrentará en la ronda final a la española Nuria Parrizas Díaz, 148 del escalafón y está a un paso de conseguir su objetivo.



“No me voy a enfocar en el juego de ella, creo que debo enfocarme en lo que haga yo. Eso lo vengo haciendo en los últimos partidos. No es fácil el cambio, me sigo adaptando”, precisó.



Le puede interesar: (Esta es la regla por la cual se validó el gol polémico de Brasil)



Deportes