María Camila Osorio fue eliminada en Wimbledon

El sueño de María Camila Osorio en Wimbledon terminó este viernes, tras salir derrotada a manos de la bielorrusa Anya Sabalenka, segunda cabeza de serie del torneo y número cuatro del listado mundial, con parciales 0-6, 3-6.

Osorio llegó hasta la tercera ronda en su primera participación en el cuadro principal del torneo londinense, lo que le deja no solo mucha experiencia, sino el orgullo de haber avanzado hasta esa fase.



Era la primera vez que la raqueta colombiana se enfrentaba a una jugadora que está en el top 10 del escalafón mundial.



Acabado el primer set con rosco, Osorio empezó el segundo rompiendo el saque de Sabalenka, que no tuvo problemas en llevarse los cinco siguientes juegos. Pero Osorio se mostró aguerrida en los momentos finales, cuando jugaba ya sin presión.



Se dio el gusto de quebrar el servicio de la bielorrusa, aguantar el suyo y claudicar por 6-3, frente a los 22 golpes ganadores de Sabalenka, que avanza a octavos de final de un grand slam por primera vez en su carrera, siendo este su tope, en el US Open de 2018 y en el Abierto de Australia de este año.



Con este resultado, Osorio logra la mejor ubicación de su carrera en el escalafón pues, al término de Wimbledon, será la número 80 del mundo.



La cucuteña venía de superar en la ronda anterior a la rusa Ekaterina Alexandrova, cabeza de serie 32, por 7-5 y 6-2.



Pese al abultado marcador, Osorio fue cogiéndole el gusto al partido, disputado en la pista 2 del All England Club.



EFE