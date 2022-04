Camila Osorio intentó de todas las formas, pero su cuerpo le dijo basta. En el partido de semifinales, la tenista colombiana fue víctima de molestias en el muslo de su pierna izquierda y perdió contra la brasileña Laura Pigossi por 7-5 y 7-6 (2).

Se fue la oportunidad del bicampeonato

Camila Osorio. Foto: César Melgarejo/ CEET

Desde un principio, el partido de este sábado no pintaba nada bien para Osorio. La cucuteña, actual número 33 del mundo, no encontró la forma de calibrar su derecha y pecó por imprecisiones en el primer set.



Cuando la manga inicial estaba por definirse con un 5-1 en contra, la tenista pidió asistencia médica. Luego, ya con el vendaje en su pierna izquierda, tuvo un empuje increíble que la llevó a empatar a cinco el set. Sin embargo, a pesar de los gritos del público, la remontada se quedó en la ilusión y cayó 5-7.



En medio de la consternación general, Osorio miró reiteradamente a su entrenador, el español, Ricardo Sánchez, quien la animó a continuar en el juego.



En el segundo set, Osorio trató de recomponer el camino. Sin embargo, con la presión encima, su cuerpo no la ayudó. A pesar de que logró defender su saque, con un bajo forzado por las circunstancias, superó dos 'match points' y forzó el juego hasta el 'tie-break', no hubo tiempo para más. Osorio, la vigente campeona, se despidió con las botas puestas de la Copa Colsanitas 2022.



