‘Varié el juego y eso fue la clave’: Osorio

La tenista cucuteña María Camila Osorio avanzó al cuadro principal de Wimbledon, tras vencer este viernes a la española Nuria Parrizas Díaz, 148 del escalafón, con parciales 6-3, 3-6, 6-2. Sus declaraciones.

El juego. No me sentí cómoda en el primer set, pero me recuperé después. Fue un buen partido y difícil.



Le puede interesar: (María Camila Osorio, al cuadro principal de Wimbledon)



El significado. Es muy especial porque es un sueño que uno tiene y ya lo cumplí. Todos los torneos grandes son especiales, pero es que este es divino. Estoy logrando poco a poco mis objetivos.



El entorno. Mi familia estaba feliz. Es un paso más, queríamos clasificar. Me estaba molestando la pierna, pero lo hemos superado.



La clave. Varié el juego y eso fue importante. Hay que luchar, siempre dije eso, hay que meter una bola más, así se esté perdida. Me solté más, me ha dado seguridad correr más, pro hay que tener cuidado porque uno se puede resbalar. La clave del partido fueron los cambios que hice.



La lesión. No estaba pensando mucho en el resultado, sino en no lastimarme la pierna. En el primer partido me estaba molestando, me dolía al caminar y eso me dio desconfianza. Salí a la cancha en ese juego y me fui adaptando, me dio confianza el juego que hacía.



El escenario. Son otras canchas, ya es Wimbledon. Al comienzo de este año no pensé en jugar estos dos grandes, porque pensé en hacerlo en el 2022, pero estoy comenzando y quiero divertirme más en la cancha.



Le puede interesar: (‘Supermán’ López tiene claro su objetivo en el Tour de Francia)



Deportes