'Ha sido un momento mágico': Osorio

María Camila Osorio logró para colombiano un título más para el país en la Copa Colsanitas, tras ganarle a la eslovaca Tamara Zidansek, 5-7, 6-3, 6-4.

Agradecimientos: A Dios, porque estamos sanos. Felicito a Tatiana por el partido. Espero que la haya pasado bien en Bogotá.



El apoyo: Gracias a Colsanitas por hacerme parte de esta familia. Gracias por tenerme. Y a las demás personas que me apoyan. Mi entrenador, a mi equipo, a Ricardo, gracias por creer en mi. Y a mi familia,ellos son mi roca. Han estado desde el día uno.



El torneo. Ha sido mágico. He jugado un tenis interesante y esto me sirve para ser más fuerte.



Lo más difícil. Mantener la calma fue lo complicado durante toda la semana. Había que mantener las emociones y pelear todos los puntos.



El momento. Es difícil. ganar en casa es complicado, pero cuando terminó el partido descansé. En ese match point sentía de todo, pero me tuve que tranquilizar.



