'Estuve tranquila y no me aceleré, eso fue lo bueno': Osorio

La raqueta colombiana María Camila Osorio superó la primera ronda de la Copa Colsanitas, tras derrotar a la estadounidense Sachia Vickery con parciales 6-3, 6-2.

Jugar de local. Estoy feliz de poder competir en casa. Estaba ansiosa porque con la altura uno no sabe. Era importante jugar porque es el único torneo en Suramérica. No entro pensando en defender puntos, sino en ganar.



Lo positivo del partido. Estuve tranquila, no me aceleré. En otras situaciones cuando iba a abajo me ponía más nerviosa, pero lo tomé con calma. Dominé las situaciones difíciles.



Lo que debe mejorar. En todo tengo que mejorar. Trataré de no salirme del juego, de la situación que vivo, no pensar mucho en lo que viene, sino en lo que estoy jugando.



Su próxima rival .Tereza Martincova. Nunca he jugado contra ella. Será difícil, pero me enfocaré más en mi tenis, en lo que proponga y salir a la cancha para ir por el partido. Me enfocaré en lo mío, hay que avanzar en el escalafón.





