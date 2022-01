Camila Osorio será la rival en uno de los duelos más esperados del Abierto de Australia: el regreso de Naomi Osaka a los grand slams después de su sorpresiva derrota en tercera ronda contra Leylah Fernández, entonces novata, que la barrió en tres sets por 5-7, 7-6 y 6-4.

Después de eso, Osaka desapareció de la actividad profesional para cuidar su salud mental hasta este Abierto de Australia.



Le puede interesar: (Novak Djokovic: Jugadores, hartos del tema, no aguantan más)



Mientras la japonesa estaba ausente, Osorio vivió un remate idóneo para su temporada, logrando en Tenerife (España), en noviembre, su primera victoria contra una rival del top 10 del tenis mundial, la ucraniana Elina Svitolina, entonces sexta del listado WTA (hoy 16) por 7-5, 3-6 y 2-6, y acercándose a las 50 mejores tenista.



Su rendimiento en el 2021 le permitió entrar en el cuadro principal de este Australian Open, convirtiéndose en la cuarta tenista colombiana en disputar esta instancia después de Catalina Castaño (2004 y 2007), Fabiola Zuluaga (2000, 2003, 2004 –fue semifinalista– y 2005) y Mariana Duque (2009, 2014, 2016, 2017 y 2018).

El covid-19 y su daño



A pesar de terminar en alto su 2021, Osorio acabó de forma anticipada su temporada, perdiéndose varios torneos en cancha dura para recuperarse y mejorar su estado físico con miras a la temporada que arranca.



“Esta pretemporada fue muy buena, me ayudó mucho para enfocarme en aspectos que quería trabajar, que aún estoy mejorando. Vamos bien y por buen camino”, le dijo Osorio a EL TIEMPO desde Melbourne, donde se disputa el primer 'grand slam' del año.

"Me costaba respirar, pero ya estoy bien y entrenando" FACEBOOK

TWITTER



Sobre su estado físico, prioridad en su entrenamiento, dijo que va “poco a poco, aún hay mucho margen de mejora, pero creo que sí me siento mejor, aún es mucho lo que falta”.



Cabe recordar que el inicio de temporada para Camila se retrasó varias semanas, pues aunque tenía planeado viajar en un principio a finales de diciembre último, se contagió de covid-19 y hasta el pasado 9 de enero pudo viajar a Australia.



Se perdió dos torneos WTA: Melbourne y Adelaida. Dos oportunidades que pudieron servir para determinar cuál es la forma y el nivel en el que realmente está la mejor raqueta del tenis colombiano.



“Me siento muy bien, me tocó parar un par de días por la parte física, me costaba respirar, pero ya estoy bien y entrenando. El cambio de horario no me ha dado duro, he podido descansar y he tenido buena adaptación”, dijo sobre su llegada a Australia y la recuperación de covid.

Una cita con la historia



La victoria contra Elina Svitolina no solo ha sido el triunfo más importante en la carrera de Camila, también igualó la mejor gesta del tenis femenino, pues Fabiola Zuluaga venció en el año 2000, en cuartos de final del Masters de Roma, a la tenista francesa Nathalie Tauziat, entonces sexta clasificada de la WTA, por 3-6, 6-0 y 6-4.



Sin embargo, por todo lo que representa Naomi Osaka, puede ser la victoria más significativa de su carrera. La japonesa, quien esta semana fue reportada como deportista femenina mejor paga del 2021 con ingresos de 57,3 millones de dólares, también tiene en su recorrido un puesto número uno del mundo, alcanzado en 2019 con tan solo 21 años, después de ganar el mismo torneo por el que enfrenta hoy a Osorio, el Abierto de Australia (lo ganó también en 2021, es vigente campeona).



Igualmente, aumenta el peso del compromiso que haya ganado en dos ocasiones el Abierto de Estados Unidos (2018 y 2020), cuatro títulos de grand slam, en total, que demuestran la experticia de Osaka sobre cancha dura.



“Hay que aprovechar esta oportunidad. Es mi primer Australian Open. Tengo muchas ganas de entrar y dar lo mejor de mí”, dijo Osorio sobre la categoría de estar en el cuadro principal y el partido que se le viene.



De Osorio se sabe que terminó el año en la final de un WTA con victorias sobre dos top 50 (Camila Giorgi, 36, y Svitolina, 6), pero es incierta la forma en la que llega Osaka. Desde su desastrosa caída contra Fernández, en septiembre, han pasado cuatro meses y medio hasta este partido y solamente ha jugado cuatro partidos en las úlrtimas semanas en el WTA de Melbourne.

Facebook Twitter Linkedin

El pasado 24 de octubre, Maria Camila quedó como subcampeona del WTA 250 de Tenerife. Foto: Bestial Sport Media/ William Mora

Allí superó a tres de las 100 mejores de mundo: Alizé Cornet (62), en primera ronda por 6-4, 3-6 y 6-3; Maryna Zanevska (81), por doble 6-1, y Amanda Petkovic (72) por 6-1 y 7-5. De allí, cuando ya estaba en semifinal, Osaka se retiró contra la 30 del mundo, la rusa Veronika Kudermetova por la intensa carga que representaron esos cuatro partidos. “Triste por retirarme debido a la lesión de mi partido, mi cuerpo sufrió un shock al jugar partidos intensos consecutivos después del descanso que tomé”, escribió en su Twitter.

Cuarta rival ‘top’ 20.



En dos años de carrera, Osaka será la cuarta rival de las 20 mejores del mundo para Camila Osorio, pues en 2021 perdió contra la entonces 4 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka (perdió por 6-0 y 6-3 en tercera ronda de Wimbledon), y contra la tunecina Ons Jabeur por 6-0 y 6-1 en segunda ronda del US Open. Solamente registró la victoria en primera ronda del WTA de Tenerife contra Svitolina. “Lo más importante está en dar lo mejor de mí. Quiero ganar, pero tengo que jugar bola a bola y cada partido va a ser una final”, sentenció Osorio.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda: 'Hemos perdido tiempo y oportunidades de trabajo')



Hugo Caro

Para EL TIEMPO

@HugoCaroJ