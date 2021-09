Osorio, con su mejor escalafón, afronta un duro reto en Chicago

María Camila Osorio enfrentará este martes la primera ronda del segundo WTA del año en Chicago (EE. UU.), repitiendo un duelo que ya tuvo en este 2021 contra la checa Tereza Martincova, a la que derrotó por doble 6-3 en los octavos de final en Bogotá, el primer título que ganó la nortesantandereana en su carrera.



Lo invitamos a leer: (Ansu Fati: el gran problema del Barcelona)

Osorio, quien afronta este torneo con su mejor puesto en el listado del mundo (70), continúa jugando certámenes WTA en superficie dura este año, donde tiene una racha de cuatro derrotas contra una sola victoria, la primera ronda del US Open contra la 390 del mundo, Ivana Jorobic, por doble 6-2. Antes de ese Grand Slam, la raqueta número uno del tenis colombiano afrontó en esta superficie el Masters de Cincinnati, y cayó contra la rusa Anna Blinkova por 6-3 y 6-0.



Después de este torneo se midió con la suiza Victoria Golubic, quien la derrotó en el primer WTA de Chicago por 7-6 (5) y 6-3, y que también la eliminó en primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio, con parciales 6-4 y 6-1.



Luego vino el US Open y ahora tiene una nueva oportunidad en Chicago para revertir su desempeño en cancha dura, donde, según el periodista Fabián Orozco, será la primera colombiana en enfrentar el cuadro principal de un torneo WTA 500 en nueve años, la última fue Mariana Duque en 2012, en Charleston, que accedió después de superar las fases clasificatorias.



La misma Duque fue la última en entrar directamente al cuadro principal de un WTA de esta categoría, también en Charleston, pero en 2010.



Puede seguir leyendo: (Alberto Gamero: 'Hacer tres goles e irse con las manos vacías es duro')



Por el lado de Martincova, viene de disputar su quinta ronda de cuartos de final en este 2021 en un torneo WTA. Lo hizo en Ostrava, la semana pasada, donde cayó contra la griega María Zakkari por 7-5 y 6-3. Antes de eso estuvo en el Masters de Cincinnati, en el que cayó en la fase clasificatoria. Fue al primer WTA de Chicago y llegó a cuartos de final. Luego, en el US Open, fue despachada en primera ronda por la favorita número 18 del torneo, Victoria Azarenka, y en el WTA 250 de Portoloz, en Eslovenia, fue eliminada en octavos de final.



La tenista checa ha jugado torneos después del US Open, mientras que Osorio no cuenta con ninguno desde que la eliminaron en ese Grand Slam.



No será fácil para Osorio repetir lo que hizo en abril en Bogotá. Teniendo en cuenta el rendimiento reciente de ambas tenistas, que es muy parejo, la checa de 26 años tiene cierta ventaja sobre su rival.



La ganadora del duelo enfrentará a la tenista que salga adelante en el duelo de la estadounidense Sloane Stephens y la eslovena Tamara Zidansek. Esta última también se enfrentó contra Osorio en el WTA de Bogotá, en la final, y perdió por 5-7, 6-3, 6-4.



Hugo Santiago Caro

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @HugoCaroJ