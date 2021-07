María Camila Osorio representará a Colombia en los Juegos Olímpicos

Por unas bajas de última hora en el cuadro principal, María Camila Osorio estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio que empiezan el próximo 23 de julio.



La colombiana llega en uno de sus mejores momentos de la carrera en el que se ubica como 80 del mundo tras su paso en Wimbledon.



La tenista de esta forma es la deportista número 71 de la delegación nacional. Además estará compitiendo en el cuadro de sencillos femeninos.



Los otros tres tenistas que estarán presentes en Tokio son Daniel Galán (sencillos masculinos) y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (dobles masculino).



Cabe mencionar que hay una posibilidad de que se incluya la modalidad dobles mixto, pero esto solo se decidirá en Tokio.



"La verdad estoy muy emocionada. Hace unos días no lo tenía ni pensado que iba a ir a los Olímpicos. No saben la alegría que me dio. Era un sueño desde pequeña. Voy a dar lo mejor de mí", comentó Osorio.



Cabe mencionar que Osorio es la cuarta tenista colombiana que va a disputar el cuadro de sencillos femeninos.



Anteriormente lo hicieron Fabiola Zuluaga (Sídney 200 y Atenas 2004), Mariana Duque (Londres 2012 y Río 2016) y Catalina Castaño (Atenas 2004).



