María Camila Osorio busca los cuartos de final de la Copa Colsánitas

La raqueta número del país, María Camila Osorio, la única representante colombiana que queda en la Copa Colsanitas de tenis, buscará este jueves su paso a cuartos de final del torneo, cuando enfrente a la checa Tereza Martincova, de 26 años, y número 98 en el escalafón WTA.

Osorio viene de derrotar en la primera ronda a la estadounidense Sachia Vickery, 6-3 y 6-2, en un partido en el que no solo probó su nivel actual, sino a la altura, el enemigo silencioso del torneo.



(Además: Tropezón de Nacional en Asunción, en la Copa Libertadores)



Martincova, por su parte, llega a esta instancia al derrotar 6-4, 4-6 y 4-6 a la suiza Leonie Kung, en un compromiso que se le iba complicando, pues se fue a tres sets.



“Nunca he jugado contra ella, pero todas las rivales son difíciles y sé que será un partido bastante exigente. Me enfocaré en lo que tengo que hacer yo y en lo que he trabajado en los últimos meses”, afirmó la nortesantandereana, que ocupa el puesto 180 en el ranking.



Y agregó: “Trataré de no salirme del juego, de la situación que vivo, no pensar mucho en lo que viene, sino en lo que estoy jugando”.



Para la colombiana, esta instancia es clave para seguir avanzado, aunque desde antes del arranque del torneo ha dicho que lo importante para ella es ganar puntos del escalafón, algo que repitió tras la victoria contra Vickery.



(En otras noticias: Juan Sebastián Muñoz, listo para volver a luchar en el Masters)



En los resultados de octavos del final del certamen hubo una gran sorpresa, tras la pérdida de la china Sasai Zheng, 4-6 y 1-6, a manos de Stefanie Vogele, pues la tenista oriental, tras la no participación de la argentina Nadia Podoroska, quedó como la gran favorita.



