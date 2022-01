La japonesa y vigente campeona Naomi Osaka (13) se impuso en la primera ronda a la colombiana Camila Osorio por un doble 6-3 en la primera ronda del Abierto de Australia.

Osorio, que accedió por primera vez en su carrera al cuadro final del ‘major aussie’, no pudo frenar a una imponente Osaka que acumuló un 83 poer ciento de los puntos con primeros y cuatro de las seis pelotas de rotura que dispuso.



“Al principio estaba muy nerviosa, había muchas emociones. Luego traté de sacarlo cuando iba 0-5 y me sentí mejor”, comentó una risueña y relajada Osorio en rueda de prensa.

Sube en el escalafón

Y agregó: "Me hubiera gustado hacer más este tipo de golpes especiales como dejadas o globos, sentí que tenía la oportunidad de hacerlo. Ha sido gracioso cuando la gente se ha emocionado tras mi primer juego”.



A pesar de haber caído en primera ronda, la cucuteña llega al 'top' 50 del escalafón de la WTA.



Osorio es 50 del ranquin con 1.167 puntos, y se convierte en la tercera raqueta colombiana en entrar a este selecto grupo.



La colombiana había sido 53 en octubre pasado y esta nueva posición es la más alta de su carrera deportiva.



Fabiola Zuluaga alcanzó a estar de 16, Catalina Castaño llegó hasta la casilla 38 e Isabel Fernández de Soto fue 43.



