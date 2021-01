Colombiana relata cómo vive la cuarentena en el abierto de Australia

La tenista colombiana María Angélica Bernal, quien jugará el torneo de silla de ruedas del Abierto de Australia, se encuentra bien de salud, aislada y cumpliendo cuarentema, luego de llegar a Melbourne en el avión que reportó casos de covid-19.



En entrevista con el programa Arriba Bogotá de Citytv, la deportista contó cómo pasa estos días de estricta cuarentena en el hotel. Dice que le han hecho dos pruebas para covid-19 y que se encuentra bien de salud.

(Le puede interesar: Australia le dice no a las peticiones de Djokovic sobre la cuarentena)



¿Cuál es la situación que se vive en la concentración del Australian Open? ¿Es una burbuja, es un hotel, dónde están albergando a todos los jugadores y como están pasando el día a día los jugadores que harán parte de este torneo?



Estoy en Melbourne, estoy bien de salud, estamos en una burbuja, son tres hoteles en los que estamos los jugadores que participaremos en el Grand Slam, tanto de WTA, ATP y Silla de ruedas. Están siendo muy estrictos con los protocolos, los jugadores que veníamos en los vuelos debemos estar 14 días en estricta cuarentena sin poder salir de la habitación. Ya me hicieron dos pruebas de covid, el primero me salió negativo y espero el otro, pero me siento muy bien de salud.



La Kazaja Yulia Putintseva se quejó porque aparte del encierro que les exige la organización dijo y mostró que había roedores en las habitaciones. ¿Esto es verdad?

Tras de que estamos en la burbuja aislados del resto de personal, cada uno está en una habitación, no he tenido contacto con nadie más y tampoco me he visto con mi entrenador ni con demás jugadores, salió el video de un ratón en la habitación, nos enteramos por redes sociales y después en una reunión, quizá fue en algo de la comida, no sabemos, pero no se ha presentado en otras habitaciones afortunadamente.



Nos puedes describir un poco la situación sobre la Logística y como están haciendo para las pruebas de covid, cada cuánto las están haciendo, cómo las hacen y por ejemplo el tema de la alimentación. ¿Hay un comedor, una hora específica o todo tiene que ser en las habitaciones?



Para las pruebas de covid las hacen desde la puerta de la habitación, se supone que las deben hacer todos los días, a mi me la han hecho cada dos días, la primera fue negativa, para la comida nos la traen a la puerta de la habitación, en una bolsa, nos golpean y debemos esperar hasta que se vaya la persona para recogerla, así es con el desayuno, almuerzo y comida. Podemos pedir domicilio, es lo único que dejan entrar a la habitación, si es comida.

(Lea además: Millos, el grande más devaluado para la Liga; Vergara, el más caro )



¿Cómo están haciendo con los entrenamientos y la parte física para tratar de no perder el ritmo en estos 14 días de confinamiento? ¿El entrenador puede orientar trabajos en la habitación o no?



Para no perder las forma física en estos 14 días, la organización no ayuda con implementación en las habitaciones, a mi me trajeron una bicicleta para cardio, me estoy conectando con videollamada con mi entrenador y así hemos entrenado estos días, no me he visto con él (entrenador), estamos a dos o tres habitaciones de distancia, pero no podemos tener ningún contacto.



¿Se ha dado cuenta de otros colombianos que ya hayan llegado al sitio, por ejemplo cabal...? ¿Hay forma de enterarse de ese tipo de cosas y de cómo están otros tenistas o por el contrario aislados totalmente de todo?.



Estamos aislados completamente de todo, lo único que veo es por la ventana de mi habitación, me entero de los demás jugadores por redes sociales o cuando chateamos con los de sillas de ruedas. Hasta ahora soy la única en silla de ruedas que llego en un vuelo con contagiados y debo tener los 14 días obligatorios de cuarentena. Robert (Farah) y Juan Sebastián (Cabal) también llegaron y creo que están en el mismo hotel, pero no me he visto con ellos y con nadie más del Torneo.



María Angélica, ¿para cuando está programado el debut, tu regreso a las canchas y como lo harías?



Voy a tener dos torneo antes del Grand Slam, también van a ser en las canchas del Melborune Park, son dos ITF3, el primer torneo está presupuestado para el 3 de febrero, la cuarentena terminará el 29 de enero, así que tendré dos o tres días para poder entrenar antes de que empiecen los torneos, aún no conozco la rival, pero esperemos que me vaya bien en el sorteo. El Grand Slam comienza el 14 de febrero.





EDWARD ORTIZ

Periodista de Citytv