Luz verde para cuadros principales del Torneo Piloto ITF de Medellín

Un total de cuarenta y cinco colombianos (21 en mujeres y 24 en hombres) toman

parte del cuadro principal del Torneo Piloto ITF Ciudad de Medellín, evento que se

desarrolla en el Club Campestre de Medellín y que entrega puntos para el escalafón

mundial juvenil.

En damas, las colombianas Mariana Manyoma (437º) y Valeria Carreño (516º)

emergen como las grandes candidatas al título; mientras que, jugadoras como Isabella

Rivera (871º), María Juliana Parra (570°), entre otras, sueñan con obtener un

destacado resultado y amenazar el favoritismo de las primeras sembradas. Es de

resaltar que en este cuadro aparecen nueve jugadoras de Estados Unidos.



Por su parte, en la rama masculina, el principal favorito a la corona es el argentino

Francisco Tomas Geschwind (494º). Asimismo, aparecen en escena los jugadores

cafeteros Nicolás Niño (689º), Marcelo Mariño (741°), Santiago Rendón (703º), Tomás

Gómez (746º) Juan José Vargas (1016º), Thomas Cardona. (2714º), entre otros. El

jugador más joven del cuadro es el colombiano Alejandro Arcila, quien pasó la fase

clasificatoria.



Este torneo que se lleva a cabo desde el paso 28 de noviembre hasta el próximo 5 de

diciembre cuenta con el apoyo de de Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Club

Campestre Medellín, Federación Colombiana de Tenis, Ministerio del Deporte y

Wilson.



A continuación, relacionamos la programación del día compuesta por 16 partidos; es

de anotar que, este lunes también empiezan las emociones del Grado 3 Cosat.

Campo 1

9:00 a.m. Tomás López (COL) Vs. Marcelo Mariño (COL) [4]

No antes de las 10:00 a.m. Alejandro Arcila (COL) Vs. Felipe Pinzón Moreno (COL)

No antes de las 12:00 m. Isabella Rivera (COL) [4] Vs. Sofía Giraldo (COL)

Campo 2

9:00 a.m. Alejandro Bravo (COL) Vs. Juan David Díaz (COL)

No antes de las 10:00 a.m. Juan José Vargas (COL) Vs. Eliezer González (VEN)

No antes de las 12:00 m. Athena Rosas (USA) Vs. María Andrea Lora (COL)

Campo 3

9:00 a.m. Daniel Esteban Sánchez (COL) Vs. José Miguel Roa (COL)

No antes de las 10:00 a.m. Santiago Padilla (MEX) Vs. Nicolás Niño (COL)

Campo 4

9:00 a.m. Alexander Frusina (USA) Vs. Joseph Urbano

No antes de las 10:00 a.m. Juan David Duque (COL) Vs. Mateo Quintero (COL)

Campo 5

9:00 a.m. Lucky Loser Vs. María Paula Vargas (COL)

No antes 10:00 a.m. Aida Oviedo (USA) Vs. Kelly Vargas (COL) [6]

No antes 12:00 p.m. María José Arbeláez (COL) Vs. Isabella Benavidez (COL)

Campo 6

9:00 a.m. Manuela Sánchez Vs. Lucky Loser

No antes 10:00 a.m. Bylen Brown Vs. Valeria Carreño [2]

No antes 12:00 p.m. Sofía Giraldo (COL) Vs. Juliana Nieto (USA)



Con información de oficina de prensa*