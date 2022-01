Luis Alfredo Álvarez, comentarista venezolano de ESPN, lleva años transmitiendo torneos de tenis en esta cadena y también ha demostrado su conocimiento del béisbol de las Grandes Ligas.

Álvarez tuvo a su cargo este domingo la transmisión de la final del Abierto de Australia junto al extenista argentino Javier Frana. Fueron ellos quienes llevaron a las pantallas la emoción del español Rafael Nadal, al convertirse en el jugador más ganador de la historia de torneos de Grand Slam, en un partido que duró más de cinco horas.



Así fue el anuncio del retiro temporal de Álvarez

Una vez terminó la transmisión, Álvarez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que se retirará temporalmente de las pantallas.



“Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia, fui diagnosticado de cáncer de próstata. Pero el haberme conectado con ustedes a través de las redes sociales y por televisión me ayudó aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme en estas dos semanas”, dijo Álvarez en un video.



“Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, en mi tratamiento y mi recuperación. Muy pronto estaré no solamente en televisión, sino también en las redes sociales, provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí, les mando las bendiciones y los quiero mucho”, agregó.



Más de 30 mil personas reaccionaron al trino de Álvarez en el que hizo el anuncio y miles de seguidores le expresaron solidaridad al periodista venezolano, vinculado a ESPN desde 1995.



