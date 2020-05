Dos meses después, los tenistas italianos vuelven a la cancha

Tras casi dos meses de confinamiento e incertidumbre, los tenistas profesionales italianos han podido volver a las canchas para reanudar sus entrenamientos, de acuerdo con las estrictas normas de precaución para evitar el riesgo de contagio por el coronavirus.

A la espera de saber si será realmente posible volver a competir a partir del 13 de julio, los jugadores italianos recibieron el visto bueno para entrenar, siendo este deporte considerado como el más seguro según un estudio realizado por el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

Fabio Fognini, vigente campeón de Montecarlo, Lorenzo Sonego o Jannik Sinner, el talento más brillante del tenis italiano, ya pueden volver a ejercitarse en las canchas de su país, y también Matteo Berrettini, semifinalista en el último Abierto de Estados Unidos, lo hará en los próximos días, aunque él eligió las canchas estadounidenses.



"Todos deben respetar con máximo cuidado, tanto fuera como dentro del campo, las disposiciones de las autoridades para combatir la pandemia del coronavirus y respetar comportamientos que, pese a que el tenis sea el deporte más seguro según el estudio del Politécnico de Turín y del CONI, eliminen completamente el riesgo de contagio", informó la Federación Italiana de Tenis en un comunicado.



Así, tras dos meses de espera, algunas de las academias más conocidas de Italia han vuelto a abrir sus puertas para recibir a los tenistas profesionales y los que cuenten con la tarjeta federal de primera y segunda categoría en el tenis, padel y tenis playa.



Uno de los primeros en saltar a la cancha fue el piamontés Lorenzo Sonego, componente de la selección italiana que compite en la Copa Davis, quien pudo acudir al club Stampa Sporting de Turín para volver a entrenarse, informó la FIT.



"Ha sido una gran emoción, cuando era niño venía aquí a jugar al tenis. Tengo muchos recuerdos. Antes del parón por el coronavirus tenía un problema en una muñeca que me impidió competir en la Copa Davis", explicó el italiano al acabar el entrenamiento.



"Este parón forzado me ha dado ventaja desde ese punto de vista porque ahora me he recuperado completamente. El primer contacto con el césped fue bueno, espero seguir de esta forma", prosiguió el número 46 del escalafón ATP, de 24 años.



También abrió sus puertas la academia de Riccardo Piatti en Bordighera, un club ultra moderno en el que se forma el joven talento Jannik Sinner, quien dio la sorpresa el pasado noviembre al conquistar el Masters de Nueva Generación de Milán tras entrar en el cuadro con una carta de invitación.



La reapertura del club fue celebrada con un vídeo en Instagram en el que la academia muestra su alegría por volver a recibir a los jugadores. Todos deben seguir una lista de 14 reglas que facilitó la FIT para garantizar que el deporte se practique en condiciones de máxima seguridad.



Entre ellas, se recomienda llevar un guante en la mano que no sujeta la raqueta, no tocar los puertas de entrada al campo con las manos, colocar los banquillos en los lados opuestos de la cancha, o intercambiar el saludo con el rival usando la raqueta.



EFE