Los tres grandes, al frente del escalafón de más ganadores del tenis

Rafael Nadal, que sólo ha disputado dos partidos desde su derrota en semifinales de Roland Garros en junio debido a una lesión en un pie, anunció este lunes su intención de regresar a las pistas en diciembre, en Abu Dabi, con la mente puesta en la preparación para el Abierto de Australia en enero.

"Mi plan es jugar en Abu Dabi en diciembre y después (en enero) un torneo antes de Australia, no sé cuál, y seguidamente el Abierto de Australia. Ese es mi objetivo (...) Trabajamos duro para que pueda ser así", declaró el español, número 5 de la clasificación ATP actualmente.



Estos son los más ganadores



"No sé exactamente cuándo estaré de regreso (en el circuito), no quiero mentir. Pero puedo decir que mi objetivo es tratar de regresar en Abu Dabi en diciembre. Después, por supuesto, para el inicio de la nueva temporada en enero", confesó el campeón mallorquín de 20 títulos de Grand Slam.



"La lesión en mi pie debe aún mejorar un poco, pero ya entreno casi una hora y media al día, así que es positivo. Hay días mejores que otros, pero comienzo a tener muchos más días positivos que negativos. Así que voy por el buen camino", insistió el tenista de 35 años.



Nadal está al lado de Roger Federer y de Novak Djokovic en el escalafón de tenistas con más torneos grandes ganados, pues acumulan 20 cada uno.



Y en ese listado les siguen Pete Sampras (14), Roy Emerson (12), Rod Laver y Bjorn Borg (11), Ivan Lendl, André Agassi y Jimmy Connors (8), sin duda, los más grandes.



