La historia de Colombia en el tenis mundial

La juvenil cucuteña María Camila Osorio Serrano, del Equipo Colsanitas y de apenas 17 años de edad, hizo historia para el tenis colombiano al convertirse en la primera tenista colombiana (hombre o mujer) en coronarse campeona de un torneo de individuales de Grand Slam y al conseguir el cuarto título de Colombia en torneos de esta categoría (la más grande en el mundo), tras adjudicarse este domingo el título del torneo de individuales femenino de US Open Junior 2019.

María Camila Osorio, tenista colombiana. Foto: USTA

La tenista del Equipo Colsanitas se sumó en máximos trofeos en Grand Slam a los obtenidos este año por la pareja de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, del Equipo Colsanitas en los torneos de dobles profesionales de Wimbledon y US Open; al título que obtuvo Juan Sebastián Cabal con Abigail Spears en el torneo de dobles mixtos del Australian Open 2017; y al título que en 2001 alcanzó la pareja de Alejandro Falla y Carlos Salamanca, del Equipo Colsanitas, en el torneo de dobles de Roland Garros Junior 2001.

Juan Sebastián Cabal tiene el título del Abierto de Australia en la modalidad de dobles mixtos, junto a Abigail Spears. En la final derrotaron a la pareja Sania Mirza e Ivan Dodig por 6-2, 6-4 Foto: Efe / Archivo EL TIEMPO

La colombiana -número 2 del mundo en juveniles el año pasado y subcampeona en la temporada pasada del torneo de Maestros de Chengdu, China- está cerrando este año su etapa como juvenil (sub-18 años), en una temporada en la que también ha jugado torneos profesionales, obteniendo ya dos títulos en los dos ITF W25 de Guayaquil, dos subtítulos en los dos ITF W15 de México, y los cuartos de final del Claro Open Colsanitas WTA de 250 mil dólares del mes de abril.





Este año, los tenistas del Equipo Colsanitas le han dado a nuestro país once títulos en torneos internacionales profesionales y juveniles.



Cinco títulos de Cabal y Farah en dobles (US Open, Wimbledon, ATP de Eastbourne, Masters 1000 de Roma y ATP 500 de Barcelona); tres títulos de individuales María Camila Osorio (dos profesionales y US Open Junior); tres de dobles y dos de individuales profesionales de Nicolás Mejía (Estados Unidos y México).

Zeballos y Granollers no encontraron las respuestas y desde la malla los colombianos definieron el juego a su favor para llevarse la segunda manga 7-5 a su favor y gritar: ¡CAMPEONES! Foto: USA TODAY Sports

El título de María Camila Osorio en el US Open Junior 2019 se une a los títulos de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en los torneos de dobles de US Open y Wimbledon 2019, así como al subtítulo que estos dos colombianos alcanzaron también este 2019 en el torneo de dobles del Abierto de Australia, y al subtítulo que en 2011 alcanzó Cabal con el argentino Eduardo Schwank en el torneo de dobles masculino de Roland Garros.



Igualmente, al título que el año pasado alcanzó Cabal en dobles mixtos del Abierto de Australia con la estadounidense Abigail Spears, a la semifinal que en Australian Open 2004 alcanzó Fabiola Zuluaga, del Equipo Colsanitas, así como a las finales de dobles mixtos que alcanzó Robert Farah, con la alemana Anna Lena Groenefeld, en Wimbledon 2016 y Roland Garros 2017.

Fabiola Zuluaga. Foto: AFP

En juveniles, se suma a la actuación de María Camila Osorio, la final que Mariana Duque, del Equipo Colsanitas, obtuvo en el torneo de individuales de Roland Garros 2007; el título de Alejandro Falla y Carlos Salamanca, del Equipo Colsanitas, en el torneo de dobles masculino de Roland Garros Junior 2001; la final de Nicolás Mejía en torneo de dobles de Wimbledon 2018; la semifinal de Alejandro Falla, del Equipo Colsanitas, en el torneo de individuales masculino de Roland Garros Junior 2001; las semifinales de Santiago Giraldo, del Equipo Colsanitas, en el torneo de individuales masculino de US Open Junior 2004; la semifinal de la antioqueña Emiliana Arango, en el torneo de individuales femenino de US Open Junior 2017.

María Camila está por cerrar este año su ciclo como juvenil, categoría en la que el año pasado consiguió la medalla de plata en dobles mixtos y medalla de bronce en individuales en los Juegos Olímpicos de la Juventud; la semifinal de individuales de US Open Junior, el título de campeona en individuales y dobles de la Parada Mundial Juvenil de Sao Paulo, el título de campeona del Banana Bowl, y los títulos de las Paradas Mundiales Juveniles de Barranquilla y Costa Rica.



Con información de oficina de prensa*