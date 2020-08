Los hermanos Bryan cuelgan la raqueta

Mike y Bob Bryan, la pareja de dobles de tenis más famosa y exitosa, pusieron freno a una carrera de 22 años juntos, en los cuales consiguieron 119 títulos.

Los hermanos Bryan, como se hicieron conocer, advirtieron que ‘colgarán la raqueta’, según consignaron el diario The New ork Times.



"Hemos sentido que es el momento adecuado. A esta edad requiere mucho trabajo salir de nuevo y competir. Nos encanta jugar pero no nos gusta tener que preparar nuestros cuerpos para salir a competir. Queremos ir donde todavía podamos demostrar buen tenis”, dijo Mike al periódico.



"No estábamos en este último año para jugar partidos y ganar dinero. Ha sido para dar las gracias a todos y sentir el ambiente por última vez”, agregó Bob.



A sus 42 años han tomado una determinación que no fue fácil para ninguno, tras 119 títulos como pareja, entre ellos 16 grand slams y 39 Masters 1.000.



El dúo siempre se ha destacado por ser los mejores en su modalidad, tanto así, que durante 438 semanas ocuparon al primer lugar en el escalafón de dobles.



De igual manera, Mike y Bob ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y con la escuadra de estados Unidos obtuvieron la Copa Davis del 2007.



