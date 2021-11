El italiano Lorenzo Sonego analizó a Colombia, para el choque de Copa Davis

Desde el 27 de noviembre Colombia jugará en territorio italiano sus partidos en el Grupo E de la Copa Davis, contra Italia (el local) y Estados Unidos.



El equipo italiano estará formado por Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego y Simone Bolelli. Justamente, Sonego brindó una entrevista a la Copa Davis en la que se refirió al equipo colombiano.

Sonego habló de Colombia

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a cuartos de final. Foto: Prensa COC

En esta entrevista, el italiano fue consultado concretamente por sus rivales, Estados Unidos y Colombia, y contestó con claro conocimiento de los tenistas que enfrentará.



"Colombia tiene dos jugadores individuales que quizás son menos prestigiosos que los estadounidenses, pero obviamente son muy difíciles de jugar. Jugué con Galán muchas veces, y siempre fueron batallas increíbles, por lo que es un jugador duro", dijo.



Además, agregó: "La fuerza de Colombia es obviamente sus dobles, porque tienen a Cabal y Farah que son dos especialistas que llevan años ganando todo".



En cuanto a estados Unidos, también dejó su análisis: "Los estadounidenses tienen un jugador como Opelka que realmente puede vencer a cualquiera, con un servicio así, y es un jugador muy, muy complicado... Con Fritz serán dos singles muy difíciles. Fritz ya demostró que puede vencer a Matteo, Sinner y a mí seguidos, así que creo que es el jugador más fuerte y peligroso de nuestro grupo", dijo.



"Además, también pueden contar con un excelente dobles, Sock y Ram, que son un equipo de dobles que ya ha ganado Slams… por lo que los estadounidenses serán un duro obstáculo", agregó.

Sonego y su equipo

Lorenzo también fue consultado por cómo describiría a sus compañeros de equipo, y esto comentó:



"Digamos que tenemos un jugador muy fuerte en Matteo. Ahora lo apodan "el Martillo", por lo que tener a alguien como él en el equipo es muy importante. Además, tenemos a alguien que acaba de entrar en el Top 10 a una edad tan joven, un gran talento como Sinner... Entonces en el grupo siempre necesitas un jugador que sea un poco diferente a los demás, uno cuyo talento esté fuera de lo común, que piense diferente y ese es Fognini. Necesitas a alguien como él en el equipo... Y Musetti ahora completa el equipo de la mejor manera posible, es el más joven del grupo y tiene un futuro brillante", dijo.



Sobre sus posibilidades como equipo en la Davis, aseguró: "Somos un gran equipo, muy jóvenes y podemos apuntar alto. Y con un Capitán con mucha experiencia como el nuestro, que jugó la Copa Davis durante muchos años, podemos aspirar a la cima".

Pero al ser preguntado por él mismo, bromeó: "Sonego es la oveja negra del grupo… no, ¡Estoy bromeando!". "Sonego es sin duda el que nadie esperaba que pudiera jugar en la Copa Davis, mirando su carrera, porque surgió de la nada, salió de la nada, sin haber logrado nada a nivel juvenil, por lo que es el jugador que no esperabas".



Sobre su sueño de jugar la Davis, dijo: "Sí, es un sueño que ahora finalmente puedo cumplir, porque ha habido pocas ocasiones de jugar un evento realmente importante en Torino. Finalmente tengo la oportunidad de jugar aquí uno de los mejores eventos del mundo... Además, es un evento en el que juegas para tu equipo, para tu país, por lo que es muy intenso y será una experiencia única, de la que tenía muchas ganas de ser parte".



Sonego ya fue parte de la selección italiana en Madrid en 2019 y Cagliari en 2020, aunque no jugó. "Obviamente el tenis es un deporte individual, donde se juega solo, pero siempre me gustaron mucho los deportes de equipo. Y tener un grupo tan unido como el que tenemos en Italia... Todos somos buenos amigos. Matteo es como mi hermano y somos muy buenos amigos con todos mis otros compañeros, así que realmente somos un equipo muy unido... Además, somos un equipo muy competitivo: creo que es único tener dos jugadores Top 10. Entonces, además de jugar bien podemos llegar lejos, incluso pensar en ganar la Copa Davis.



DEPORTES CON PRENSA DE LA COPA DAVIS

