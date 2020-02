¿Que pasará con las personas que compraron boleta para ver a Federer?

La mala suerte de los fanáticos del tenista suizo Roger Federer en Colombia parece no tener en fin. Esta mañana abrieron los ojos con la noticia que el partido de exhibición que estaba programado para el próximo 24 de marzo tuvo que ser suspendido, debido a un problema médico.

El suizo anunció, por medio de sus redes sociales, que fue operado de la rodilla derecha y que se perderá toda la temporada de tierra batida, incluido Roland Garros y el partido en Bogotá. "Nos vemos en la hierba", dijo textualmente el tenista a sus seguidores.

La inquietud que queda en toda la fanaticada que había comprado la poleta para asistir al Movistar Arena y que ya tenía su entrada para el 22 de noviembre del año pasado, fecha en la que debía jugarse el encuentro contra el alemán Alexander Zverev y que tuvo que cancelarse debido al toque de queda decretado en Bogotá por problemas de orden público, es qué va a pasar con el dinero de estas boletas.



"Hoy (jueves) en la tarde estaremos comunicando que va a pasar con esas boletas compradas y con las invitaciones entregadas", le dijo a EL TIEMPO Manuel Maté, gerente de Imla de Colombia, empresa encargada de traer al suizo al país.



Sin embargo, para todos los aficionados debe quedar la tranquilidad que la posibilidad de que Federer venga a Bogotá a jugar su partido aún está latente y no se descarta que este año pueda jugar su exhibición.



"Hablamos desde ayer (miércoles) con todo su entorno que era la mejor opción para una recuperación rápida de la rodilla y que desde ahora empezamos la búsqueda de una nueva fecha después de Wimbledon", añadió.



La idea que se tiene, por ahora, es que el partido sí se realice y exista la posibilidad de volver a expedir las boletas y las personas no pierdan su dinero.



Según conoció este diario, de momento se habían vendido 250 boletas del remanente que quedaba libre de lo que no se alcanzó a vender para el partido que estaba programado para noviembre pasado.



