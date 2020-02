Los secretos del grupo de Whatsapp de Federer, Nadal y Djokovic

Lo que parece ser una aguerrida rivalidad en las pistas por siempre el número uno y ganar la mayor cantidad de títulos de grand slam, por fuera de las pistas resulta ser una gran amistad entre el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

En las canchas, cada vez que se enfrentan, libran unos partidos épicos, llenos de magia, y muy cerrados en busca de la gloria. Sin embargo, eso no les impide a los tres mayores ganadores de torneos de grand slam ser grandes amigos. Es más los tres tienen un grupo de Whatsapp en el que interactúan.



Djokovic, en una entrevista previa a su debut en el ATP de Dubái, confirmó que los tres tienen un grupo en el que a veces comparten algún tipo de impresiones sobre tenis y otras cosas.



“Sí, el grupo existe y estamos los tres. Todos somos activos y todos somos inactivos. Cuando no estamos activos, todos no estamos activos. Y cuando uno escribe, todos responden. Nos llevamos muy bien, hay un respeto tremendo a nivel personal y profesional. Mientras ese sea el caso, todos nos beneficiamos de eso. También el deporte”, aseguró el tenista serbio, reciente ganador del Abierto de Australia.



Por su parte, Nadal afirmó que los tres aman el tenis y mientras todos estén juntos, se pueden hacer cosas que le den muchos frutos a este deporte pensando en el futuro.



"Hemos estado haciendo el mismo tipo de trabajo durante años y todos amamos mucho el tenis; también tenemos la responsabilidad de promover nuestro deporte de la manera correcta, tratando de preocuparnos por cosas que podrían llevar el tenis a un nivel superior", comentó.



Y añadió: "No bromeamos mucho sobre nuestra cuenta de Grand Slam. Todos hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera (...) No me gusta apostar y no puedo predecir quién terminará en la cima, soy parte de ese proceso y no me importa demasiado".



