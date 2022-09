El segundo partido de la Laver Cup, en el que el griego Stefanos Tsitsipas venció al argentino Diego Schwartzman, fue interrumpido brevemente tras la irrupción en la cancha de un militante que prendió fuego a su brazo como protesta contra los aviones privados.

Tsitsipas acababa de ganar el primer set por 6-2 y los jugadores estaban en los banquillos de sus equipos cuando un joven, con una camiseta que decía 'Pongan fin a los aviones privados en el Reino Unido', se acercó a la red.



Se sentó en el medio de la pista y prendió una sustancia inflamable en su brazo, pero las llamas fueron rápidamente apagadas y el joven fue evacuado por la seguridad del torneo.



A continuación los árbitros verificaron que la cancha, donde también se prendió el fuego, estaba en buen estado.



El partido pudo continuar y Tsitsipas ganó el segundo set por 6-2 para dar a Europa una ventaja de 2-0 sobre el equipo del resto del mundo. Este partido marcó el final de la sesión de tarde en el O2 Arena de Londres.

Los partidos regresarán a las 18h00 GMT con el ídolo local Andy Murray jugando ante el australiano Alex de Miñaur.



A continuación, el gran momento del fin de semana, con Federer jugando su último partido como profesional. Junto a su gran rival Nadal, se enfrentarán a Sock y al también estadounidense Frances Tiafoe, reciente semifinalista del US Open.



En forma de protesta en contra de los vuelos privados, un activista se quemó un brazo en un partido de la Rod Laver Cup, en Londres. La escena provocó gritos y preocupación, hasta que los guardias retiraron al joven.



