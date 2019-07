Las lágrimas y la feria del regalo de Baghdatis en su adiós del tenis

Entre lágrimas y una conmovedora lluvia de aplausos, finalizó la andadura de Marcos Baghdatis en el tenis profesional. El chipriota, de 34 años de edad y actual número 135 del mundo, le puso punto final a su trayectoria dentro del circuito profesional al caer en la segunda ronda de Wimbledon.

Baghdatis ya había anunciado en la previa del Grand Slam británico que se retiraría tras su participación en el mismo, y se dio frente al italiano Matteo Berrettini en la Cancha 2 del célebre All England Club.

El italiano se impuso en sets corridos con parciales de 6-1, 7-6 y 6-3 tras una hora y 42 minutos de acción, donde el público que acudió a la cita despidió al veterano tenista con una tremenda y merecida ovación.

De esta forma acabó la carrera del que llegó a ser el número 1 del mundo a nivel junior, ganador de cuatro títulos ATP y finalista del Abierto de Australia en el 2006.



El tenista de Limassol, beneficiado de una invitación del torneo, había anunciado que jugaría en Wimbledon el último cuadro de su carrera.

Tras finalizar el partido del jueves Marcos Baghdatis besó el césped de la cancha en agradecimiento a la afición y al deporte que lo apasionó. Foto: AFP

Se despide con cuatro títulos en su carrera, y la final del Open de Australia en 2006 –cayó ante Roger Federer– y las semifinales de Wimbledon esa misma temporada como mejores resultados en el Grand Slam. En Melbourne, precisamente, en su derrota con Federer, se dio el gusto de vencer a tenistas de la talla de Ivan Ljubicic, Andy Roddick o David Nalbandian, a este último levantándole una desventaja de dos sets a cero en contra. En el partido por el título se le adelantó a Federer, pero el suizo acabó imponiéndose en cuatro mangas.

"Estoy llorando pero me siento feliz. Es un momento feliz para todos los que me rodean porque saben que estoy con muchas ganas de lo que vendrá en el futuro. Lo único por lo que es triste es por los aficionados y todas las emociones que me han transmitido. Esto es lo único por lo que me siento triste dejándolo atrás", reconocía en sala de prensa Baghdatis tras poner el broche final a su carrera.

Marcos Baghdatis regaló raquetas, toallas, manillas, camisetas y hasta los tenis con los que jugó su último partido oficial. Foto: AFP

"No tengo cosas de las que arrepentirme, quizá solo una. Siempre lo digo, el mensaje que di a los jóvenes fans cuando rompí esas cuatro raquetas en Australia. Di una imagen de mí que no era la adecuada, ese no era yo, aunque sé que fue algo que le causó gracia a mucha gente", comentó Baghdatis, quien reconoció que el impacto y su éxito en un país tan modesto en el tenis como es Chipre, también radica, especialmente en la Copa Davis, en la cual registró una racha de victorias consecutivas sin precedentes.



"Ahora el tenis en Chipre es el segundo deporte del país tras el fútbol. Hay miles de chicos y muchas academias ahora tras el éxito que tuve en Australia. Lo más importante es hacer creer a la gente con tus acciones, que con lo que tú consigues los demás puedan creer que también lo pueden conseguir. Ese mensaje es el que quería transmitir a los chicos, nada es imposible, puedes conseguir cualquier cosa", sentenció Baghdatis.



Tuvo su mejor ránking el 21 de agosto de 2006, cuando ocupó el octavo puesto mundial. Disputó 623 partidos ATP, con 349 victorias, la última esta semana ante el canadiense Brayden Schnur, y 274 derrotas.



