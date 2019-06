Las razones de la recuperación de Rafael Nadal

Rafael Nadal ha tenido problemas de salud. Ha pasado momentos bien complicados debido a sus constantes lesiones y cuando se piensa que está más cerca del retiro se levanta, entrena, se prepara y gana.

El domingo pasado logró su título 12 del Roland Garros, con autoridad, como si pareciera que nunca ha estado a punto de tirar la toalla. ¿Cuáles son las razones?



Fuerza mental. Para nadie es un secreto que para vencer a Rafael Nadal hay que estar preparado para tener muchas horas en pista. Su fuerza física y mental lo hace un rival al que desequilibrar lo es muy complicado. "Yo lo hacía entrenar con bolas en malas condiciones, con pistas en malas condiciones y que entrenara una hora y 50 minutos, pero yo le alargaba los entrenamientos, porque a mí me interesaba que él fortaleciera su carácter", reconoció Toni Nadal, su tío y primer entrenador. Y esto el tenista español lo puso en práctica: "Trabajas a nivel mental cuando saltas a jugar a pista cada día y no te quejas cuando lo haces mal, cuando tienes problemas o cuando tienes dolores. Pones la actitud y la cara correcta y no te sientes negativo sobre todos los problemas que están ocurriendo. Si estoy jugando mal, si tengo problemas físicos, salto a pista cada día con pasión por seguir entrenando. Ese es el trabajo mental".



Reinventarse. Nadal después de un 2016 lleno de problemas por lesiones y el cambio de un tenis más rápido, evolucionó. Su juego defensivo y desde el fondo de la cancha es una marca registrada, pero aprendió a ser más propositivo, a salir de su zona de confort. Ahora va más al frente y tiene una variación en sus golpes. “El trabajo ha sido el de siempre, no ha cambiado en nada. Se tiene la circunstancia de que el cuerpo le ha respondido de buena forma a Rafael, y cuando responde el cuerpo la rentabilidad es diferente. Quizá su juego ha cambiado un poco, y esa es la principal diferencia para volverlo a ver triunfando. Yo no creo que haya que hacerse un trabajo específico o diferente. El trabajo que él ha hecho en toda la vida es tener fe y creer en la victoria, que, entiendo yo, es fundamental. Ha estado dispuesto a batallar hasta el final. Las cosas pueden ser bastante más simples de lo que uno pretende hacer. Cuando uno tiene por costumbre trabajar, pienso que al final las cosas se alcanzan con naturalidad, y esto es lo que ha hecho Rafael toda la vida. No es un trabajo, es una visión del mundo", comentó su tío.



Superar lesiones. Nadal ha sufrido más que nadie en el circuito con las lesiones. Problemas en las rodillas, espalda, codo, lesiones musculares. Para esto ha sabido tener paciencia y manejar un calendario apropiado para no tener sobrecargas. Además, ha tenido la fortaleza de no pensar en el escalafón, sino en disfrutar del tenis.



