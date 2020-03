Guerra total en el tenis mundial por decisión de Roland Garros

La decisión unilateral y sorpresiva de Roland Garros de modificar su fecha habitual (mayo-junio) para trasladarse a septiembre (del 20 al 4 de octubre) generó un cimbronazo en el mundo del tenis. El Abierto de Francia, certamen más importante sobre polvo de ladrillo, provocó críticas de todo tipo: de los jugadores, de los promotores de otros torneos y hasta de algunas autoridades de los entes organizadores que conocieron la noticia por las redes sociales. Muchos sectores no dudaron en responder. Así lo hicieron el US Open, habitualmente el último Grand Slam de la temporada, y los promotores de la Laver Cup, el torneo exhibición impulsado por Roger Federer, que este año fue programado para el 25-27/9 y ahora quedaría "tapado" por el major que se juega en París.

El Abierto de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que confirmó que, por el momento, no tiene pensado modificar su fecha original: del 24 de agosto al 13 de septiembre. Con el nuevo escenario por el brote de coronavirus y el movimiento de fichas de Roland Garros, apenas siete días después de la final masculina en Nueva York se levantaría el telón en el Bois de Boulogne. "En un momento en el que el mundo se está uniendo, tal decisión no debe tomarse unilateralmente, y la USTA sólo lo haría en consulta con los otros Grand Slam, la WTA y la ATP, la Federación Internacional de Tenis, y nuestros socios, incluida la Laver Cup", fue el contundente mensaje del US Open.



Precisamente, la cuarta edición de la Laver Cup, que este año está programada para disputarse en Boston, EE.UU., comunicó que no tiene previsto alterar sus fechas asignadas por la ATP. El certamen es organizado por la empresa de Federer (Team 8) y por Tennis Australia (con la colaboración, además, de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, la USTA).



"El mundo del tenis ha conocido que la Federación Francesa de Tenis pretende mover Roland Garros del 20 de septiembre al 4 de octubre a causa del impacto del coronavirus COVID-19. Esas fechas se solapan con las de la Laver Cup 2020, con todas las entradas vendidas y programada del 25 al 27 de septiembre en el TD Garden de Boston.



Este anuncio ha sido una sorpresa para nosotros y nuestros compañeros de Tennis Australia, la USTA y la ATP. Esto nos crea muchas preguntas y estamos analizando la situación. En este momento queremos que nuestros seguidores, patrocinadores, medios, staff, voluntarios, jugadores y la gran ciudad de Boston sepan que tenemos la intención de que la Laver Cup se celebre en la fecha ya programada", fue la declaración de los organizadores de la Laver Cup, que no entrega puntos para el ranking, pero se convirtió en un espectáculo poderoso, con patrocinadores de primer nivel y muchos beneficios para los jugadores que allí compiten.



La decisión, individual, de Roland Garros, generó enojo, por ejemplo, en el director de Acapulco, uno de los mejores torneos mixtos del circuito. el mexicano Raúl Zurutuza se despachó en Twitter: "La decisión de @rolandgarros de mover el torneo a Septiembre, es, desde mi punto de vista, alevosa y egoísta y solo demuestra el desdén que tienen hacia los demás Torneos del Tour y por lo visto también a los jugadores, porque a ellos no los consultaron".



Es, recién, el comienzo de un tironeo en el mundo del tenis que todavía es muy pronto para saber cómo terminará.