La nueva experiencia tecnológica para los seguidores del US Open

IBM, el socio digital de la United States Tennis Association (USTA) desde hace 29 años, anunció hoy nuevas e innovadoras experiencias para los fans, construidas con inteligencia artificial (IA) y basadas en tecnologías de nube híbrida. Permitirán a millones de seguidores de todo el mundo experimentar la emoción y el vívido debate que rodea al Grand Slam icónico del tenis, en su primera edición sin público presencial.

Una encuesta reciente encargada por IBM con 2000 fans del deporte de EE. UU. destacó la importancia de las experiencias digitales durante la pandemia de covid-19. Casi la mitad (48%) de los fans del deporte que respondieron piensa que tener una experiencia digital interactiva (streaming, contenido de video, datos destacados, estadísticas, etc.) ha adquirido mayor importancia desde el brote de coronavirus . Específicamente, las generaciones más jóvenes tienen un mayor deseo de experiencias digitales: integrantes de la generación Z (64%) y Millennial (61%) han manifestado que dichas experiencias se han vuelto “más importantes”.

Nuevas experiencias para los fans, orientación a los fans en todas partes

En alianza con la USTA, IBM desarrolló tres experiencias digitales nuevas y únicas, en base al tenis. Dos de las novedades se basan en capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP - Natural Language Processing) de IBM Watson, mediante la extracción de una variedad de conjuntos de datos y la ejecución de cargas de trabajo en múltiples nubes. La NLP es fundamental para la IA aplicada a los negocios, porque permite interpretar tendencias y conocimientos ocultos en grandes volúmenes de datos, incluso gráficos, tablas, archivos PDF, imágenes y más. Las nuevas soluciones fueron desarrolladas por IBM iX, una de las mayores agencias de diseño digital del mundo, y están disponibles en las plataformas oficiales del US Open, que incluyen USOpen.org y la US Open app. Un equipo de expertos de IBM iX en diseño y tecnología colaboró virtualmente con el equipo digital de la USTA, utilizando la metodología IBM Garage para co-crear las nuevas experiencias de los fans y acelerar su implementación.



Las nuevas soluciones y la tecnología que las hace posibles incluyen:



Open Questions con Watson Discovery: Para ofrecer a los fans una forma de participar de forma remota en rivalidades deportivas icónicas, IBM facilitará varios debates entre los fans en USOpen.org. Comenzando con una pregunta sobre temas candentes del tenis como “¿Es Billie Jean King la tenista más influyente de la historia?”, IBM utilizará las capacidades de NLP de Watson Discovery para analizar millones de fuentes de noticias y deportes en busca de información. Estos datos no estructurados se analizarán, se resumirán y finalmente se entregarán como argumentos a favor y en contra gracias a la tecnología de IBM Research. Los fans también podrán compartir sus opiniones sobre los debates y participar en temas que les apasionen.



Match Insights con Watson Discovery: Los fans pueden convertirse instantáneamente en “expertos” sobre los jugadores y las competencias del torneo con nuevos conocimientos basados en IA antes de cada partido. Match Insights con Watson Discovery utiliza la tecnología NLP para buscar, comprender y relacionar millones de artículos, blogs y referencias, para recopilar la información más relevante. La solución utiliza la tecnología Natural Language Generation de IBM Research para traducir datos estructurados, como estadísticas de partidos anteriores, en forma narrativa, de modo que los fans puedan obtener información basada en hechos sobre los jugadores y sus oponentes antes del partido.



AI Sounds (Sonidos con IA): Entre los desafíos que enfrentó la USTA este año se encontraba el de recrear el sonido de espectadores dentro del estadio. IBM utilizó su tecnología AI Highlights para recrear los sonidos de las tribunas, extraídos de cientos de horas de imágenes de video captadas durante el torneo del año pasado. En los últimos años, AI Highlights se basó en Watson para digerir secuencias de video y clasificar el nivel de emoción de cada clip, a fin de compilar un carrete destacado en tiempo casi real y catalogar reacciones específicas, incluso el rugido de la multitud, para darle a cada clip una puntuación de reacción del público. Esta información se empleará este año para ofrecer dinámicamente esos sonidos, sobre la base de un juego similar del año pasado. Las herramientas de AI Sounds estarán disponibles para los equipos de producción en el estadio y en ESPN.

Con la Nube Híbrida abierta como sustento

Las nuevas soluciones para la experiencia de fans se basan en una variedad de conjuntos de datos y API que se ejecutan en la nube pública de IBM y en las nubes privadas. Para administrar la variedad de cargas de trabajo requeridas, la USTA está utilizando Red Hat OpenShift, con el objetivo de lograr una experiencia fluida en múltiples nubes públicas y privadas. Esta arquitectura de nube híbrida le dio a la operación digital de la USTA la flexibilidad y la gran escala que necesitaba para adoptar rápidamente el trabajo remoto mientras y al mismo tiempo mantener la productividad y garantizar el más alto nivel comercial de seguridad de datos . Una arquitectura de nube híbrida permitirá que las operaciones remotas funcionen sin problemas. Por ejemplo, los estadísticos de la USTA que normalmente estarían en la cancha, proporcionando estadísticas para cada punto en vivo, ahora trabajan desde otro sitio, viendo cada partido en feeds de baja latencia, para entregar estadísticas del juego como si estuvieran en el lugar.

Desarrollo ágil equivale a mayor rapidez en diseño, prueba e implementación

El 17 de junio, solo 75 días antes del inicio de la competencia, se anunció que el evento se realizaría sin presencia de fans in-situ. Como socio tecnológico de la USTA, IBM tenía menos de doce semanas para concebir, desarrollar, probar y ofrecer nuevas experiencias digitales para los fans. La arquitectura de nube híbrida de IBM con Red Hat OpenShift proporcionó la agilidad operativa y la flexibilidad necesarias para desarrollar rápidamente nuevas experiencias impulsadas por el avanzado NLP de IBM Watson.



“COVID-19 provocó una disrupción en los deportes en su conjunto, y la capacidad de los fans de experimentar eventos deportivos en vivo se ha visto muy afectada en 2020. Al mismo tiempo, la pandemia aceleró la necesidad de tecnologías atractivas que utilizan inteligencia artificial y se sustentan en una nube híbrida escalable”, comentó Noah Syken, Vicepresidente de Alianzas Deportivas y de Entretenimiento de IBM. “Como socios tecnológicos de la USTA, transformamos nuestras ofertas para ir al encuentro de los fans del tenis donde están este año: experimentando el deporte a través de las propiedades digitales del US Open en todas partes”.



“Las propiedades digitales del US Open entregarán el torneo a millones de fans en todo el mundo, y este año, las nuevas experiencias digitales de IBM brindarán, más que nunca, una mayor cantidad de información sobre jugadores basada en datos”, señaló Kirsten Corio, Directora General de Venta de Entradas, Hospitalidad y Estrategia Digital de USTA. “Nuestras propiedades digitales y las experiencias interactivas de los fans han marcado el camino para construir una interacción con los seguidores del tenis y los deportes, y sabemos que este año esto tiene aún mayor importancia. Hemos cambiado nuestras plataformas y experiencias para interactuar con los fans en todas partes, en este nuevo entorno únicamente virtual”.



El US Open se lleva a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre. Para ver la tecnología en acción, visite USOpen.org, o utilice en su propio dispositivo móvil la aplicación US Open, disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android.



Con información de oficina de prensa*