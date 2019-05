La defensa de Miguel Tobón luego de su sanción de 12 meses

Luego de que el entrenador de tenis colombiano Miguel Tobón fuera suspendido por 12 meses y multado con 20.000 dólares tras descubrirse que había cedido invitaciones especiales para disputar torneos en 2017, a cambio de dinero, la defensa no se hizo esperar.

Aquí el comunicado:

Como es de conocimiento general, la Unidad de Integridad del Tenis Mundial, ha hecho pública una sanción, en donde se me acusa por el presunto delito de “negociar para vender, o intentar vender Wild Cards para eventos individuales y dobles, en eventos ATP Challenger que se jugaron en Colombia, durante el año 2017”.

Dentro de la notificación también se indicó que “había llegado a un acuerdo con un individuo que me involucraba en la promoción de eventos de tenis en Colombia, a través de estos comodines, además de no haber cooperado con una investigación de la TIU, al negarme a suministrar mi teléfono móvil para el análisis”.



Antes que nada, quiero dejar claro que mi trabajo se limita a ser entrenador de tenis; no soy ni promotor de torneos, y menos, dueño de Wild Cards. Al asignarme estas invitaciones para los Torneos de Floridablanca, Bogotá y Cali, mi única intención fue ayudar a los jugadores de mi Academia, y algunos colombianos a ingresar a torneos, de manera directa.



Me llama la atención que es la primera vez que se impone una sanción de este tipo, ya que el intercambio y comercialización de Wild Cards es una práctica que se ha realizado por muchos años, y que busca apoyar a los jugadores de la región, y al desarrollo de los torneos.



Sin embargo, acato con respeto la decisión de la Unidad de Integridad del Tenis Mundial; haré uso de mi derecho de apelación, y acudiré a todas las instancias necesarias para demostrar mi inocencia.



Los que me conocen, pueden dar fe de mi honestidad, responsabilidad y compromiso, tanto en mi vida personal como profesional, y saben que siempre he obrado de buena fe, a la hora de promover el desarrollo del tenis en mi País.



También agradezco todas las manifestaciones de apoyo que he recibido durante estos días, de colegas, personas allegadas al tenis y gente del común, tanto en Colombia como en el exterior.



