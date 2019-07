Kyrgios, sobre pelotazo al cuerpo de Nadal: ‘No tengo que disculparme’

El australiano Nick Kyrgios cuestionó en rueda de prensa por qué tenía que disculparse con Rafael Nadal al lanzarle una pelota al cuerpo durante su partido de segunda ronda.

En un momento del encuentro, en una subida a la red del español, Kyrgios lanzó una pelota al cuerpo del balear, este puso la raqueta como pudo, perdió el punto y se quedó esperando la disculpa del australiano, que no llegó.

Kyrgios estuvo encendido 🔥 en la conferencia, ¿no? pic.twitter.com/pTvyiTOFQn — Pablo Amalfitano (@AmalfiTenis) July 4, 2019

"¿Por qué debería disculparme? ¿Lo golpeé? Le dio con la raqueta gané el punto. No me importa. No tengo por qué disculparme", explicó Kyrgios, quien este jueves cayó ante Nadal en cuatro sets ante Nadal.

🎾 En ese mismo partido una de varias jugadas polémicas fue un pelotazo de Kyrgios a Nadal.



Nick admitió al final del juego que lo hizo intencional, ganó el punto y no tenía porque disculparse. pic.twitter.com/OR40Eiwu4W — London Betting Shop (@lbsbet) July 4, 2019

Sobre el español, dijo irónicamente, que el tiempo que se toma entre los puntos "es muy poco" y que la mejor cualidad de Nadal es que disputa cada punto y nunca da uno por perdido.

Kyrgios también fue crítico consigo mismo y aseguró que pese a no ser el más profesional del mundo, es capaz de competir ante los mejores. "No tengo entrenador. No entreno suficiente. No voy suficiente al gimnasio, pero salgo ahí y le compito a los mejores del mundo", afirmó.



Además, ante las declaraciones de Nadal, que dijo que potencialmente puede ser un ganador de Grand Slam, Kyrgios apuntó que tiene mucho "que mejorar para llegar a ese nivel" y que no cree que en estos momentos pueda optar ello".



EFE