La española Rebeka Masarova, número 71 del mundo, dio este lunes la sorpresa en el Abierto de Estados Unidos al eliminar en la primera ronda a la griega Maria Sakkari, octava cabeza de serie de este 'grand slam' y también octava en el ránking de la WTA. Masarova se impuso de forma contundente a Sakkari por 6-4 y 6-4 en una hora y 27 minutos y firmó así su primer triunfo ante una jugadora del 'top 10' (0-4 hasta hoy).

La española, con 24 años recién cumplidos este mes, había perdido contra la griega en su único enfrentamiento hasta la fecha, que tuvo lugar en el Masters 1.000 de Madrid y que terminó con victoria de Sakkari en tres sets.

Olor a marihuana



A pesar de haber sido eliminada, Sakkari no fue del torneo sin armar un escándalo, pues protestó el olor que viene de las tribunas.



“Ese olor, oh dios mío. Creo que es a hierba y viene del parque”, dijo Sakkari, aunque confesó que por eso no perdió.



“Sí, era cannabis. No me afectó el olor de ninguna forma. Fue solo un comentario que no tiene nada que ver con el partido. También lo olí en el entrenamiento ayer, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, es un parque que hay al lado y la gente puede hacer lo que quiera. No lo piensas, solo te importa ganar el partido y no lo prestas mucha atención”, sentenció.



El año pasado la denuncia la hizo Nick Kyrgios. “La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, y la marihuana posiblemente no sea algo que quiero respirar entre puntos”, contó.



