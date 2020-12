Dura sanción a un juez de tenis por infringir reglas de apuestas

David Rocher, juez de línea francés, ha sido sancionado con 18 meses de por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés), después de haber infringido las reglas de apuestas establecidas en el Programa de Anticorrupción del Tenis (TACP).

Rocher fue acusado de hacer once apuestas de tenis entre enero y octubre de 2019 y además se enfrentaba a otro cargo de no cooperar con la investigación del TIU. El juez de línea admitió la primera acusación e impugnó la segunda, dice la organización en un comunicado.



(Lea también: Los planes de Atalanta con Duván Zapata para el 2021: ¿se va?)



El caso fue resuelto por el oficial de Audiencias Anticorrupción Ian Mill QC, quien encontró que David Rocher no cooperó "plenamente con la investigación y por lo tanto sería sancionado por seis meses por los delitos de apuestas, y 18 meses (con cuatro de suspensión) por no cooperar plenamente".



Las prohibiciones se aplicarán simultáneamente, lo que significa que desde la fecha del fallo (6 de diciembre de 2020) hasta el 6 de febrero de 2022, Rocher tiene prohibido oficiar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos rectores del tenis. Además, se le ha impuesto una multa de 5.000 dólares.



DEPORTES

Con Efe

